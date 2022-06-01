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接民進黨高市黨部主委 許智善：審慎打贏年底選戰

2022/6/1 13:13（6/1 13:21 更新）
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民進黨高雄市黨部新、舊任主委1日舉行交接儀式，立委趙天麟（左）卸下主委職務，由立委許智傑胞弟許智善（右）接任主委。（民進黨高雄市黨部提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月1日
民進黨高雄市黨部新、舊任主委1日舉行交接儀式，立委趙天麟（左）卸下主委職務，由立委許智傑胞弟許智善（右）接任主委。（民進黨高雄市黨部提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月1日
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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）民進黨高雄市黨部新、舊任主委今天交接，立委趙天麟卸下兼任主委職務。新任主委許智善表示，面對年底選戰要團結高雄隊、審慎謙卑，全力輔選市長陳其邁高票當選、議會席次過半。

新、舊任主委交接儀式今天在市黨部舉行，包括立委許智傑、前高雄市黨部主委趙文男、高雄地區農會理事長余清榮、高雄地區農會常務監事李清讚及黨部評召吳成福等人出席。

這次主委選舉，由許智傑胞弟許智善1人登記參選，獲得近9成得票率，趙天麟表示，許智善的高支持率是眾望所歸，更是高雄隊團結象徵，雖然卸下主委職務，仍會繼續成為黨部啦啦隊，一起為民進黨的茁壯努力。

趙天麟說，主委任內協助罷韓、市長補選及反罷捷、反4大公投等，已完成階段性任務，新任主委將接下年底輔選要務。

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許智善接下高雄市黨部主委印信、業務清冊等，他說，會傳承歷屆主委奠定基礎，為民主深化、凝聚團結並快速啟動年底大選模式，審慎謙卑，建立黨部為最強輔選團隊，全力輔選市長陳其邁高票當選及議會席次過半。

兼任民進黨中執委的許智傑及前主委趙文男也勉勵黨部要審慎因應年底選舉，以「有信心 、要小心、繼續拚」的精神，交出漂亮成績單。（編輯：孫承武）1110601

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