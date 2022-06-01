中國海警船騷擾台灣勵進研究船 政院：嚴厲譴責

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美國華府智庫亞洲海事透明倡議組織5月26日發表一份報告，揭露中國海警船騷擾獲授權在菲律賓海域進行台菲聯合海洋研究任務的台灣勵進研究船。（圖取自twitter.com/AsiaMTI）

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（中央社記者賴于榛、陳俊華台北1日電）中國海警船日前騷擾正進行台菲聯合海洋任務的台灣勵進研究船。政院今天表示，研究船在合法海域、獲得許可的工作作業範圍內，中國沒有必要無理干擾，這非常不可取，須嚴厲譴責。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國華府智庫亞洲海事透明倡議組織（Asia Maritime Transparency Initiative，AMTI）5月26日發表一份報告，揭露中國海警船3月曾騷擾一艘當時進行聯合海洋科學研究任務的台灣勵進研究船。

行政院發言人羅秉成今天主持深化台美經貿關係重大成果記者會時，回應此議題，他表示，研究船經過菲律賓政府同意，執行中央大學跟菲律賓大學的合作計畫，政府嚴厲譴責中國海警船無理干擾的行為。

羅秉成說，海巡署第一時間掌握到中國海警船要干擾台灣研究船的合法作業，因此數次派遣海巡艦艇執行戒護，最後在靠近菲律賓時，菲律賓海巡艦艇也進行友善巡護，最後研究船航程工作如期順利完成，中國海警船的干擾行為沒有得遂。

他表示，研究船在合法海域、獲得許可的工作作業範圍內，中國沒有必要無理干擾，這非常不可取，須嚴厲譴責。

出席記者會的外交部長吳釗燮也補充表示，中國作法違反聯合國海洋法公約，外交部已經發布嚴厲譴責的聲明，菲律賓外交部也有相關抗議作為。

根據法新社報導，菲國外交部昨天表示，菲國4月13日召見中國駐馬尼拉大使館一名高級官員，抗議中國海警船騷擾台灣勵進研究船（RV Legend）。（編輯：趙蔚蘭）1110601