立委籲鬆綁商務入境檢疫 國貿局持續討論可能性

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（中央社記者王承中台北2日電）時代力量立委邱顯智今天表示，台灣以貿易立國，呼籲政府盡快鬆綁商務入境的檢疫規定，盼能比照0+7。經濟部國貿局副局長李冠志指出，會繼續討論商務人士入境放寬的可能性，會把企業界意見轉達給指揮中心，作為政策調整的考量。

時代力量立委邱顯智、行動時代副秘書長李兆立等人今天在立法院召開記者會，呼籲政府盡快將商務入境比照0+7。記者會也邀請企業代表李先生及經濟部國貿局副局長李冠志與會。

邱顯智表示，台灣以貿易立國，跟全世界做生意，但攸關企業命脈的商務旅行需求跟入境隔離鬆綁，政府到底準備好了沒。目前本土病例都高於境外移入，但現在政府的入境防疫措施，卻仍把從從國外回來的民眾當做確診者對待。

邱顯智指出，衛福部長陳時中直到5月28日才與經濟部討論商務人士入境台的規劃，顯示政府對於商務旅行的政策並未滾動檢討，目前邊境管制對於入境者採取相同標準，並未區分外國人與台灣人的差別管制，有失公允。

企業代表李先生表示，沒有人願意染疫，但出國洽公真的是不得已而為之，政府把商務返國視為確診者隔離檢疫，簡直是對企業的侮辱。希望政府至少要給個管道，讓企業界去反映需求。

李兆立指出，建議可以鎖定「低風險、高需求」的入境人士優先放寬，對象包括居住在國外的台灣人，以及台灣企業的商務洽公旅行。台灣是比較晚共存的國家，他國經驗可以提供參考，希望政府能好好聆聽民間企業的需求，落實經濟防疫，不要閉門造車。

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李冠志表示，兩年多來防疫政策持續在修正檢討，除考量產業界，也要考量國內社會各種生活的層面，以及醫療的量能。他感謝產業界的努力，目前已持續透過公會搜集意見，徵詢各界看法。

他指出，隨著疫苗施打普及，會繼續討論商務人士入境放寬的可能性。回國檢疫隔離的政策確實造成社會很大的成本負擔，他會把企業界意見完整轉達給指揮中心，以作為政策調整的考量。（編輯：楊凱翔）1110602