吳釗燮：台灣深受烏克蘭鼓舞 將強化全民防衛

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（中央社記者游凱翔台北4日電）外交部今天表示，部長吳釗燮日前接受法國媒體專訪時指出，台灣深受烏克蘭在戰事中以小博大的精神鼓舞，除持續發展不對稱戰力，並將強化全民防衛與後備動員能力，展現政府及人民保家衛國的堅定意志。

外交部發布新聞稿表示，吳釗燮5月25日接受法國媒體「快訊週刊」視訊專訪時指出，中國頻繁派遣機艦侵擾台灣，威脅區域安全，並持續對台灣採取網攻及認知戰等混合戰術。

吳釗燮說，台灣位於民主陣營對抗威權擴張最前線，且深受烏克蘭在烏俄戰事中以小博大的堅毅精神鼓舞，除持續發展不對稱戰力，並將強化全民防衛與後備動員能力，展現政府及人民齊力保家衛國的堅定意志。

吳釗燮強調，台灣勇敢面對中國，有如大衛挑戰巨人歌利亞，而民主台灣必將勝出；台灣也加入民主國家援助烏克蘭，以具體行動反制俄羅斯，台灣同時與理念相近國家加強合作，持續爭取國際對台灣的支持。

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針對台灣與立陶宛關係的發展，吳釗燮指出，立陶宛是勇敢的盟友，去年慨贈台灣疫苗之舉，溫暖台灣人民的心扉，強化兩國未來各項領域友好發展的基礎；台灣在去年設立駐立陶宛台灣代表處，立國來台設處也進展順利，雙方將持續加速深化雙邊友好實質合作。

吳釗燮也認為，近半年多來，法國參議院及國民議會分別籌組議員團訪台。法國今年首度在世界衛生大會（WHA）發言支持台灣，強調應將台灣納入全球衛生架構，對於法國展現堅定力挺台灣的立場，台灣深表感謝，盼兩國關係在既有深厚基礎上持續友好及深化。（編輯：林興盟）1110604