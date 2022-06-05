派人戰基隆新竹？民眾黨：將與可能對象討論

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（中央社記者賴于榛台北5日電）台灣民眾黨立委邱臣遠、高虹安是否參選2022基隆市與新竹市選戰，外界關注。民眾黨秘書長謝立功表示，立法院會期已結束，黨內應會找時間，與可能參選對象坐下來進一步討論。

民眾黨4月通過提名立委賴香伶參選2022桃園市長，而基隆市與新竹市是否推出參選人，備受關注。

謝立功向中央社記者表示，除桃園之外，其餘的年底縣市首長提名將採個案處理方式，保留比較大的彈性，沒有一定要提名、或是有既定時程，目前都未有任何決定。

他說，將觀察其他政黨在各縣市推出的人選，若要提名，會與相關評估對象進行討論，不提名的區域如果有適合對象，則可考慮合作。

外界普遍認為，民眾黨立委邱臣遠、高虹安正在評估投入年底基隆市與新竹市的選戰。謝立功則說，立法院會期已經結束，黨內應該會找時間與可能參選的對象，坐下來進行進一步的討論。

他表示，未來若要再提名，參選的條件一定要有當地民眾的認同肯定，以及對縣市未來發展有幫助。

對於是否表態參選新竹市，高虹安接受中央社記者訪問時指出，目前疫情仍嚴峻，加上國民黨與民進黨新竹市的參選人尚未確定，此事並不急；但會持續深耕，進行選民服務，關心新竹大小事。

邱臣遠則是頻頻現身基隆，端午連假首日，他在臉書貼出到基隆會勘停車場的相關資訊，昨天則是到基隆安樂市場等處，發放口罩等防疫物資。（編輯：林克倫）1110605