300億租金補貼7月上路 花敬群盼公私協力照顧租屋族

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內政部次長花敬群8日表示，擴大租金補貼專案7月將開放申請，邀民間社福團體、不動產相關公會及團體等舉行「300億中央擴大租金補貼圓桌會議」，盼透過公私協力，擴大宣傳範圍及執行量能。（內政部提供）中央社記者陳俊華傳真 111年6月8日

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（中央社記者陳俊華台北8日電）內政部次長花敬群說，擴大租金補貼專案7月1日將開放申請，今天邀集民間社福團體、不動產相關公會等團體進行意見分享及實務經驗交流，期盼透過公私協力，擴大宣傳範圍及執行量能。

內政部透過新聞稿指出，花敬群今天在「300億中央擴大租金補貼圓桌會議」時表示，擴大租金補貼專案預計照顧50萬戶租屋族，為利專案順利推動，特別邀集民間社福團體、不動產相關公會等團體代表，進行意見分享及實務經驗交流，期盼照顧更多有需要的民眾。

花敬群表示，擴大租金補貼專案，是政府維護租屋族居住正義的重要里程碑，行政院5月核定本案為4年計畫，中央每年將編列新台幣300億元預算，透過實際補貼，減輕民眾生活負擔，以作為初入社會青年、新婚家庭、育有未成年子女與弱勢家庭的靠山。

花敬群指出，今天的圓桌會議透過充分的意見交流及腦力激盪，凝聚出精進的行動方案，包括結合社福團體及不動產相關公會的自有宣傳管道，以精準傳達申請資訊。

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花敬群說，參與的團體及公會也會就近主動協助民眾線上申請；另外，針對宣傳資訊應更為簡明易懂等建議，內政部也將納入接下來的規劃方案，期盼透過政府與民間攜手合作，展現政府協助民眾安居的決心。

花敬群表示，擴大租金補貼專案將開放申請，歡迎有疑問的民眾在週一到週五上午8時至下午6時，撥打諮詢專線02-7729-8003，或到內政部不動產資訊平台查詢。（編輯：蘇志宗）1110608