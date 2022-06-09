訪美盼撕親中標籤 朱立倫勸北京停止強硬作法

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國民黨主席朱立倫（左2）8日離開華府前受訪表示，國民黨一向是親美政黨，而非如外界錯誤標籤的親中。他奉勸北京，強硬的手段只會激起台灣民眾反感，不應該發生。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年6月9日

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（中央社記者徐薇婷華盛頓8日專電）國民黨主席朱立倫訪問美國，今天結束華府行程。他離開前受訪表示，國民黨一向是親美政黨，而非如外界錯誤標籤的親中；他奉勸北京，軍機擾台等強硬作法只會激起台灣民眾反感。

朱立倫2日啟程訪美，行程包括舊金山、華府、紐約與洛杉磯。今天是他華府6天訪問的最後一天，重頭戲是為國民黨駐美代表處揭牌，他於開幕結束後接受媒體聯訪。

總結此次華府行，朱立倫表示，訪團除跟美國行政部門見面外，也跟國會、學界與智庫會面，智庫當中有傾民主黨的，也包含傾共和黨的，國會也是兩黨議員都見。

朱立倫說，可以感受到美方對台灣的支持，尤其是非常重視安全議題；美方也很關心國民黨的態度，他們堅定表達國民黨捍衛台灣的決心，畢竟是中華民國創建的政黨，國民黨一定守護中華民國，守護民主自由，這樣的立場大家都能接受。

此外，朱立倫說，國民黨設立駐美代表處，「大家都很恭喜，大家都很歡迎」，包括部分美國議員與行政部門在內，都表示國民黨重返華府，表達了國民黨決心，就是共同捍衛中華民國、捍衛台灣，為民主自由努力。

有外媒提問，部分人認為國民黨是親中政黨，但美國把中國視為戰略競爭對手，國民黨重設駐美代表處，打算如何經營與美方關係。

朱立倫表示，打從國父孫中山創黨以來一直到今日，國民黨都是親美、挺民主、挺和平、挺安全與挺繁榮的政黨，從來都不是外界錯誤標籤的親中。他說，重設駐美處能向美國友人傳達重要訊號，那就是「我們人在這」，美方能聯繫國民黨，國民黨也能與美方各界聯繫。

至於是否認為北京應緩解對台軍事、經濟壓力，展現善意，朱立倫說，國民黨立場從來沒改變過，譬如說軍機擾台的事情，都覺得不應該發生，不宜在這個時候干擾民心，造成民眾反感，或是有任何強硬作法。

朱立倫說：「強硬的手段只是激起台灣民眾反感，這些都是不應該發生的。」

朱立倫表示，兩岸應該要透過溝通對話交流，能夠大家提升善意、求同存異，甚至進一步能夠相互尊重不同點，這才是努力的目標。

有媒體關心國民黨年底選舉布局，朱立倫表示，國民黨會透過民調與地方訪談，從目前有意願或潛在候選人中找出最能獲得選民認同的，也會跟地方協調溝通，團結一致推出最好的人選。

針對桃園市長提名風波，朱立倫說，從徵召前行政院長張善政參選桃園市長以來，張善政民調每次都領先民進黨潛在候選人。關於何時提名新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕競選連任，他則說會尊重兩人認為最適當時間，來做相關提名工作。

至於2024年總統大選是否有藍白合作空間，朱立倫指現在談2024實在太早，目前最重要的還是年底選舉。（編輯：郭中翰）1110609