AIT為鄧振中企業訪美團辦派對 台灣團規模世界之冠

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（中央社記者黃雅詩台北10日電）「選擇美國投資高峰會」26日登場，美國在台協會（AIT）昨天為台灣代表團舉辦臨行派對。今年由行政院政務委員鄧振中率隊，台灣企業報名規模連續5年拿下世界之冠，再度成為全球最大代表團。

此次是台灣與美國簽署「台美21世紀貿易倡議」後，擔任行政院經貿辦公室總談判代表的鄧振中首度訪美，先前政院官員曾透露，鄧振中此行可望與美國貿易代表戴琪洽談台美經貿合作更多具體細節方案。

外交部晚間在臉書發文指出，「選擇美國投資高峰會」將於26日至29日在華府近郊盛大展開，身為美國優先貿易夥伴，台灣企業報名規模連續第5年拿下世界之冠，再度成為全球最大代表團。

外交部指出，這次不僅有鄧振中率領的企業領袖訪美團，美國在台協會台北辦事處更特別為台灣企業規劃6大產業主題分團，並邀請國家發展委員會主委龔明鑫擔任下世代通訊代表團長，共同推進台美在各項經貿領域的實質合作。

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美國在台協會今天在臉書發文表示，商務組昨天舉辦「2022年選擇美國投資高峰會SelectUSA」臨行派對，與會者包括AIT處長孫曉雅、鄧振中、龔明鑫等。

高峰會今年在馬里蘭州國家海港區舉行，AIT指出，孫曉雅在致詞時強調，這是下週將出發到美國的200多名台灣團代表與美國的絕佳合作起點，參加峰會的台灣企業擁有美國渴望吸引的活力、熱誠和技術；她也歡迎代表團在峰會結束後，留在美國欣賞7月4日美國獨立紀念日的煙火。（編輯：林克倫）1110610