國民黨籲勿用自由心證 排除確診死亡病例

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（中央社記者劉冠廷台北14日電）國民黨今天表示，希望政府不要用自由心證，排除確診死亡病例，這逃不過超額死亡的檢驗，呼籲衛福部即日起，不但要公布因確診而死亡的資料，也要定期公布非直接因染疫而死亡的確診數字。

國民黨今天召開「確診死亡也雙標，5月超額死亡突破2000人」記者會，文傳會副主委何志勇表示，在疫情下，除了官方公布的確診死亡人數，還有一些黑數被忽略，包括衛福部認定非直接因疫情而死亡者的確診黑數，以及由於醫療排擠而死亡的人數，國外就是用超額死亡來評估疫情黑數，到底多少人因為疫情死亡，跟與通報的因疫情死亡數中間，會發現有些落差。

何志勇說，今年5月台灣的超額死亡數達2305人，但疫情指揮中心公布的確診死亡數只有1509人，這是指揮中心為了粉飾太平，改變確診死亡的定義，要直接因確診死亡，才會被列入，政府用這樣的方式壓數字，與去年認定標準不同。

何志勇呼籲衛福部長陳時中不要掩耳盜鈴，用自由心證，來排除確診死亡的病例，這逃不過超額死亡的檢驗，呼籲衛福部從今天開始，不但要公布因確診而死亡的資料，也要定期公布非直接因染疫而死亡的確診數字。

與會的國民黨新北市議員參選人戴湘儀指出，目前重症致死率達到1/1000，顯然衛福部已守不住，患者確診3天就死亡的比例達4成以上，是否醫療政策出現問題，政府5天內給藥的規定是否來得及，衛福部應該說清楚。

前國健署長邱淑媞表示，以超額死亡數做為疫情衝擊的指標，這是世界衛生組織公開提倡的方式，台灣過去因為限制檢驗，導致確診數統計在表面上與表現還不錯的紐西蘭曲線類似，但以今年的死亡數曲線來看，台灣死亡率卻已超過最嚴重的南韓曲線。

邱淑媞認為，新台灣模式沒經過專家會議討論，是枉死、違法模式，沒有完整的應變整備計畫，其他國家在疫情過去後才回復正常生活，但政府卻要在疫情高峰期教大家要正常生活，非常離譜。（編輯：謝佳珍）1110614