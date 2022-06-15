朱立倫：警察節表敬意 力爭更適當待遇更多尊重

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨主席朱立倫今天說，今天是警察節，他代表國民黨向所有警察人員表達最高敬意，將來國民黨還要付出更多的努力，讓警察人員獲得更適當的待遇，以及受到社會更多的尊重。

朱立倫日前赴美訪問，目前已回台進行居家隔離，他下午透過視訊主持國民黨中常會，他在會中表示，今天是警察節，他代表國民黨向所有警察人員表達最高敬意，疫情期間，警察、警消在第一線所付出的努力、辛勞，以及染疫的風險高，對於警察人員的不眠不休，一定要致上最高敬意。

朱立倫指出，國民黨立法院團已提出相關法案的修正，希望能給警察更多的保證與鼓勵；對於辛勞的警察，將來國民黨還要付出更多的努力，讓警察獲得更適當的待遇，以及受到社會更多的尊重。

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朱立倫也說，疫情嚴峻，每天都造成上百民眾喪生，每一位死亡的民眾都是同胞、家人的最愛，讓他感到非常痛心，希望疫情能趕快和緩。這段期間可以感受到政府許多政策，的確值得反省與檢討。

朱立倫表示，除高死亡率以外，不管是居隔之亂、火化之亂，或是民眾感受到防疫的過程，的確還是有值得檢討之處，作為負責任的在野黨，國民黨立法院黨團與各地議會都負起責任，強力監督，希望政府一定要記取教訓，徹底努力改善，降低死亡率、中重症比率，也避免造成民眾的困擾。（編輯：林興盟）1110615