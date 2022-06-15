外交部：聘公關公司助推台美關係 政黨輪替皆同

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（中央社記者游凱翔台北15日電）外交部今天表示，台灣駐美代表處聘用公關公司協助推動強化台美關係，是政府長年一貫作法，且跨越不同政黨的政府皆同，非單一政黨所獨創或獨有的運作，也嚴格遵守相關法律，其預算也由立法院監督。

聯合新聞網以「營造台美關係穩健形象，民進黨砸錢找華府兩大王牌公關」為題報導，外交部晚間嚴正澄清，台灣駐美代表處聘用公關公司協助推動強化台美關係，是政府長年一貫作法，且跨越不同政黨的政府皆同，非單一政黨所獨創或獨有的運作，而公關公司在美國為台灣進行遊說工作，一向嚴格遵守相關法律，其預算也由台灣立法院完整、合法、透明監督。

外交部批評，特定媒體刻意扭曲公開資訊，恣意揣測並移花接木杜撰不實的關聯，更誣賴當前台美關係各項重要進展「均由政府花錢買來」，其內容荒唐誇張、瞠目結舌，外交部對特定媒體刊登此不負責任的錯假報導，企圖誤導民眾視聽，惡意詆毀政府及台美友好關係，抹煞外交人員努力的成果，外交部無法苟同並予以嚴厲譴責。

外交部表示，台灣在疫情中的表現與對全球公衛的貢獻，早已獲得各國肯定與推崇，全民團結抗疫成果不容污衊，外交人員戮力工作成果不容扭曲。

外交部認為，報導顛倒是非，指政府花錢向美國會宣傳台灣防疫成果，抹煞全民的努力，外交部對此錯假報導至感不齒。此外，特定媒體報導也未經查證就惡意抹黑美國國會參眾兩院外交委員會主席的個人名譽，恣意汙衊美國聯邦國會議員操守，曲解美國國會領袖對台灣的支持，相關作法意圖離間美國國會友人對台灣的堅定情誼，分化台灣社會，對台灣國家利益造成危害。

外交部最後表示，近年來台美關係在民主、自由等共享價值基礎上穩健提升，各界有目共睹，全世界越來越多國家肯定台灣為良善的力量，也更願深化與台灣的友好關係，這些正面發展都是台灣人民多年來共同努力的成果，也是台美關係越來越堅實主要原因，絕不是單靠聘請公關可以達成。

外交部呼籲，民眾切勿聽信無良媒體惡意錯假報導，也希望特定媒體重拾良心與專業，進行符合事實客觀報導，而非替敵對國家服務，破壞台美友好關係，成台灣社會紊亂之源。（編輯：林興盟）1110615