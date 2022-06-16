疫情漸下降 蘇貞昌提醒注意急重症兒童照護

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（中央社記者賴于榛台北16日電）本土疫情有漸下降趨勢，行政院長蘇貞昌提醒，不能對疫情掉以輕心，應持續注意中重症醫療照護量能，特別是急重症兒童照護，並讓確診的長照機構住民及時取得抗病毒藥物，降低重症及死亡率。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」。根據報告，截至15日為止，全台累計病例為307萬2432例，其中本土感染為305萬8818例。

衛福部說，本土疫情處於廣泛社區流行高原期，有漸下降趨勢，中重症及死亡病例數預期持續維持高點，本土病例9日至15日新增45萬1443例，較前一週下降10%，其中北北基宜下降20%、桃竹竹苗下降18%、中彰投下降1%、雲嘉嘉南上升1%、高屏下降4%、花東下降14%。

各劑次全人口涵蓋率部分，第1劑91.00%、第2劑82.39%、第3劑達68.43%；5歲至11歲兒童第1劑為73.6%，突破百萬人。

行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會時轉述，蘇貞昌院會中表示，近一週病例數下降，原先假設5月底單日本土病例恐破20萬的預期並未發生，且端午連假後，已經連續2週從疫情高原期緩步下降，中南部病例增長幅度也趨緩。

蘇貞昌提醒，仍不能對疫情掉以輕心，衛福部應持續注意中重症醫療照護量能，特別是急重症的兒童照護，也要持續讓住宿型長照機構，如護理之家、老人福利機構等確診住民及時取得抗病毒藥物，降低重症與死亡率。

另外，蘇貞昌表示，在民眾配合努力下，台灣防疫做得好，經濟表現也亮眼，台灣5月出口值達420.8億美元，創下歷年單月次高成績，且連續23個月正成長。

2022年世界競爭力年報，台灣在63個受評比國家中排名第7名。蘇貞昌說，台灣已經連10年進步，更締造2013年以來最好成績。（編輯：蘇志宗）1110616