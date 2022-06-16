民進黨籲中國勿政治干擾國際貿易 傷害台灣農漁民

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（中央社記者溫貴香台北16日電）中國對台灣某水產品企業暫停進口申報一週，原因是冷凍白帶魚包裝檢出COVID-19病毒。民進黨今天表達嚴正抗議，呼籲中國勿一再以政治干擾國際貿易，傷害台灣的農漁民業者。

民進黨今天發布新聞稿表示，繼日前宣布暫停台灣石斑魚輸入後，又稱從台灣輸入的漁產外包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性，暫停相關企業進口申報一週。面對中國一再以「放話」的方式，未提出科學證據，表達嚴正抗議，呼籲中國勿一再以政治干擾國際貿易，傷害台灣的農漁民業者。

民進黨表示，從鳳梨開始，中國本身就有嚴重介殼蟲害，卻使用「檢出介殼蟲」為由，陸續禁止台灣部分水果進口。然而在中國禁止台灣鳳梨進口後，政府祭出內銷、外銷、冷鏈加工三支箭，並積極拓展其他市場。

民進黨指出，去年台灣銷往日本的鳳梨比前年增長9倍，且在日本的海關並無查出任何問題；不禁要問，「日本海關難道不比中國嚴格嗎？」這很明顯又是一場政治算計。

民進黨表示，中國近期疫情失守，大規模封控的防疫手段已累積不少民怨，而中國以聲稱各國進口產品包裝上驗出新冠病毒，企圖轉移防疫不力的手法已非第一次。

民進黨指出，從2020年開始，挪威鮭魚、厄瓜多白蝦、俄羅斯鱈魚、日本扇貝等，中國都曾指稱驗出新冠病毒，甚至聲稱從韓國服飾驗出與感染者病毒序列一致的陽性標本，企圖推卸責任。

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民進黨表示，中國多次以蠻橫、違反國際慣例的作法干預國際貿易，也無法掩蓋其防疫不力。並呼籲中國應依照國際規範採行符合風險管控適當措施，履行身為國際組織成員的義務，與台灣進行科學技術對話。

此外，對於前總統馬英九的相關發言，民進黨認為，馬英九執政期間放任農漁養殖業大量流往中國、中國盜取台灣農漁業技術，又因把雞蛋放在同一個籃子裡，使得農漁民損失。而面對中國一而再、再而三無理的用非關稅理由阻礙台灣農漁產品，馬英九不反省過去政策錯誤，導致農漁業曝險於中國市場，不譴責對岸，還跟北京一鼻孔出氣，實在令人不齒。（編輯：蘇志宗）1110616