三軍六校院畢業典禮 總統期許精進自我、不怕挑戰

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（中央社記者葉素萍台北20日電）總統蔡英文今天以錄影方式為「三軍六校院畢業典禮」致詞，期許三軍六校院畢業生持續學習，精進自我；莫忘初衷，不怕挑戰。希望大家在進入部隊後，都能運用所學，發揮專業，持續提升國軍戰力。

總統府發布新聞稿指出，蔡總統上午以錄影方式為「三軍六校院畢業典禮」致詞，她恭喜大家經過重重考驗，順利完成學業。接下來就會掛上軍階，成為軍官，肩負起保衛國家、守護人民的重責大任。

蔡總統向畢業生提出兩點期許，第一，持續學習，精進自我。隨著國防科技的發展，戰爭型態也不斷改變。面對新武器和新科技的時代，更要持續吸收新知，才能與時俱進，不斷提升競爭力。

第二，蔡總統說，莫忘初衷，不怕挑戰。在執行戰備任務當中，一定會遇到挑戰。但是她要告訴大家，不要因為一時的困難，灰心氣餒，因為精實訓練，不僅是為了守護心愛的家人，更是為了守護全體人民的安全。請堅持信念，勇於接受挑戰。

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蔡總統指出，藉這個機會，她也要感謝大家，選擇投入軍旅，將最青春的歲月奉獻給國家，相信有年輕熱血的加入，中華民國國軍將會有更堅實的力量，來守護國家。

她說，這幾年，政府大力推動國防自主，希望大家在進入部隊後，都能夠運用所學，發揮專業，持續提升國軍戰力；她再次祝福畢業快樂，「今天我們以國軍為榮，未來，國軍也會以你們為傲。」（編輯：楊蘭軒）1110620