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疫情後首度實體交流 蘇嘉全將赴日拜會大橋光夫

2022/6/20 23:12
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（中央社記者黃雅詩台北20日電）台灣日本關係協會會長蘇嘉全近日將訪問日本，拜會日本台灣交流協會會長大橋光夫。這是疫情以來，台日兩協會首長首度實體交流。

台日協表示，詳細行程仍在持續洽排中，雙方將在台日深厚友誼基礎上觸及各領域合作議題。

中國禁止進口台灣石斑魚，日本民間養殖業近日宣布將引進台灣石斑魚，對於台日農漁業合作是否也將納入雙方討論範疇。

涉外人士表示，蘇嘉全曾任農委會主委，並當過盛產石斑魚的屏東縣長，對農漁產議題非常熟悉，若日方有意瞭解這方面的詳情，蘇嘉全必定能提供清楚且全面的資訊。

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涉外人士表示，台日過去有很多互相協助的美好事例，蘇嘉全作為台灣日本關係協會會長，任何對台灣有益及提升台日關係的事，他在責任範圍內都會盡一己之力促成，但具體訪問行程或會晤人士，基於尊重日方與彼此默契，將在適當時機再對外說明。

涉外人士指出，蘇嘉全與大橋光夫是舊識，大橋光夫前次在2019年訪問台灣時，蘇嘉全也曾以立法院長的身分接待過他，此次考量台灣入境檢疫等規範較嚴格，故由蘇嘉全前往日本禮貌性拜會大橋光夫。（編輯：蘇龍麒）1110620

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