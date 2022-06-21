傳提名柯志恩選高雄 陳玉珍：尊重黨中央決定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北21日電）外傳國民黨中央屬意智庫執行長柯志恩參選高雄市長，日前曾表達參選意願的國民黨立委陳玉珍今天表示，尊重黨中央決定，不過，提名一定要尊重在地意見，也應讓其他有意願的人理解，才能促進團結。

外傳國民黨中常會將通過提名柯志恩參選高雄市長，日前也曾表達參選意願的國民黨金門縣區域立委陳玉珍今天接受中廣新聞網「千秋萬事」專訪時指出，她曾提及，如果沒人選，她可以去承擔重任，但現在看起來好像是搶破頭，代表國民黨人才濟濟。

陳玉珍表示，等黨中央做通盤檢討，她尊重黨中央決定，黨中央如果認為柯志恩或其他人適合，這樣也很好。

陳玉珍指出，個人意願還是最重要的，就她觀察，柯志恩並不排斥。若黨中央要徵召，她支持將相關的民調公開，這對黨的民主是好事。提名一定要尊重在地，跟在地溝通非常重要。

陳玉珍指出，任何政黨要提名誰，應參考在地意見，若空降人選卻未與在地協調，對在地基層服務多年的人不公平，對政治來講也沒有鼓勵的效果。空降不是不行，但一定要跟當地做好一定的協調。

孫文學校總校長張亞中日前要求黨中央公布民調，陳玉珍說，民調若是內參，可以不公布，但黨中央應要讓有意願的人都理解，也必須跟在地議員懇談，這樣大家才能同心協力，也能促進團結，讓參選人未來的路比較平坦。

台灣民眾黨主席柯文哲日前拋出興建金廈大橋，陳玉珍表示，這是很多金門人的心聲。民進黨每次都說中國大陸用大中國霸權強壓台灣，但以金門人角度，都會覺得民進黨用大台灣霸權強壓金門。

陳玉珍指出，民進黨以前的金門縣黨部主委在參選立委時，所提出的政見還不只是蓋金廈大橋，而是要蓋金廈捷運，民進黨如果要批評，應先批評自己人。（編輯：謝佳珍）1110621