鄭文燦：林智堅經民調嚴格考驗 有信心桃竹雙贏

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（中央社記者葉素萍台北22日電）民進黨中執會今天通過提名蔡適應參選基隆市長、林智堅參選桃園市長、沈慧虹參選新竹市長。桃園市長鄭文燦說，林智堅經過民調嚴格考驗，在桃園市民支持度，超過競爭對手張善政，桃竹兩市將來會一起雙贏，「我有信心」。

民進黨主席蔡英文下午偕同基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、基隆市長被提名人蔡適應、新竹市長被提名人沈慧虹、民進黨秘書長林錫耀召開「中央地方會做事 打造五星級城市」記者會，桃園市長被提名人林智堅因確診隔離，以視訊連線方式參與。

蔡英文為被提名人繫上競選背帶，期許他們力爭取市民支持，延續執政團隊「會做事」的招牌，團結邁向勝選，擘劃下一個8年願景。

林右昌肯定蔡適應是延續基隆優良執政的不二人選；蔡適應引用棒球術語「back to back（連續擊出全壘打 ）」比喻，前面已有林右昌擊出基隆市政全壘打，接下來換他上場，延續綠色執政。

蔡適應說，蛻變的基隆，無法接受「舊時代」的政治人物，國民黨在基隆已經有一位吊車尾的市長，現在又提名一位8年前就被淘汰的「待觀察立委」，證明他們活在過去，已無法符合基隆市民期待。

鄭文燦指出，林智堅經過民調嚴格的考驗，林智堅在桃園市民的支持度，超過競爭對手張善政，從歷次民調看起來，差距還有拉大的趨勢，代表桃園市民接受林智堅。

鄭文燦說，林智堅本身就是好招牌，對手與林智堅差20歲，不只是世代的差距、也有價值的差距，更有市政經驗的差距；鄭文燦認為，桃竹是強強相加，桃竹聯隊會互相交流，「兩市將來會一起雙贏，我有信心」，輔選計畫已準備好。

林智堅表示，年底桃園的選舉，不是藍綠之爭，而是桃園持續進步的保衛戰，桃園正好，桃園不能走回頭路。

林智堅說，會盡快啟動請益之旅，走訪桃園13個行政區，傾聽在地聲音與桃園議員聯合作戰，讓所有被提名的議員全壘打，一起創造桃園下一個黃金十年，他並感謝立委鄭運鵬、前立委鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾等人對桃園的奉獻，他會盡快到桃園請益，團結才能打贏這場選戰。

沈慧虹提到，林智堅第一時間與她討論參選可能性，她沒有一點猶豫就挺身而出，想為新竹人做更多的事情，這8年來新竹的改變，她全程參與，新竹的未來她也不缺席。

另外，蔡英文今天推薦沈慧虹時，一度將名字唸成「林慧虹」，提到「五星旗、五星旗、五星級的副市長」。

沈慧虹回應媒體詢問提到，自己名字的諧音，長輩命名時應該沒有想到多年後「慧虹」這字眼會那麼紅；不過，這名字帶給她非常大的好處，「主席心心念念新竹會紅」，謝謝大家對她名字的關注，她會讓新竹真正紅。（編輯：蘇志宗）1110622