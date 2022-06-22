民進黨中央勸退選彰化縣長 邱建富：無法接受

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（中央社記者吳哲豪彰化22日電）有意參選彰化縣長的邱建富今天北上與民進黨中央討論，邱建富表示，黨中央想勸他退選，「但我無法接受勸退的理由」，在人選出爐前，將持續爭取提名。

媒體昨天報導，民進黨主席蔡英文約見黨籍立委黃秀芳，希望徵召黃秀芳參選彰化縣長，黃秀芳也證實有約見，但她明確表示有許多問題仍要克服，黨中央今天也約見有意參選的前彰化市長邱建富，希望化解僵局。

邱建富傍晚北上與民進黨選舉對策委員會成員高志鵬碰面，邱建富接受中央社記者電訪時說，黨中央想勸他退選，「但我無法接受勸退的理由」，高志鵬告知明天會跟蔡總統報告會談內容，在報告之前，他不方便透露內容。

邱建富指出，黨中央說可能會在7月初決定彰化縣長提名人選，在人選出爐前，他會持續爭取提名。

民進黨秘書長林錫耀下午表示，年底縣市長選舉，尚有10縣市未完成提名；黨政人士指出，彰化縣長部分，層峰屬意形象正面的黃秀芳，但黃秀芳與邱建富同屬正國會，且邱建富布局彰化縣長已久，與有意捲土重來的前彰化縣長魏明谷形成兩強對決。（編輯：郭諭儒）1110622