監院辦業務職權大擂台 結合在職訓練與趣味問答

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

監察院23日表示，為鼓勵員工深入瞭解監察院職權及業務，舉辦「監察院業務職權大擂台」活動，結合在職訓練課程及趣味問答競賽，各單位一級主管更擔任啦啦隊長粉墨登場，率領員工帶來啦啦隊表演。（監察院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年6月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北23日電）監察院今天說，為讓新進員工強化專業知能、資深人員溫故知新，特別舉辦「監察院業務職權大擂台」活動，結合在職訓練與趣味問答競賽，一級主管帶領啦啦隊表演，更翻轉嚴謹保守的印象。

監察院透過新聞稿指出，監察院長陳菊就任一年多，有感於監察院職掌囊括監察、人權業務、公職人員財產申報等陽光四法事項，涉及法令繁多並具高度專業性，為強化新進員工專業知能、資深人員溫故知新，因此由監察院秘書長朱富美指導辦理「監察院業務職權大擂台」活動。

監察院說，為鼓勵員工深入瞭解監察院職權及業務，使業務推行更具效率，這次活動結合「在職訓練課程」及「趣味問答競賽」。其中在職訓練課程5月9日開訓，展開為期一個月的研習，針對人權、陳情、調查及陽光四法等核心業務，規劃一系列講座。

監察院表示，由各單位員工所組成的專業講師群，製作淺顯易懂的簡報，生動精彩地講解時，無論新進或資深人員，都可迅速瞭解監察院職權及單位間分工合作情形。

監察院指出，22日舉辦趣味問答競賽活動，號召新進人員組成競賽隊伍，陳菊為激勵參賽員工，特別指示擴增獎項、加碼獎勵。競賽當天陳菊及多位監委到場加油，副院長李鴻鈞致詞時，也肯定這項活動的訓練課程，盼能透過活動，體認職權及業務。

監察院說，在賽事開始前，各單位一級主管更擔任啦啦隊長粉墨登場，率領員工帶來啦啦隊表演，無論服裝、道具、隊呼，都翻轉平常嚴謹保守的印象。

監察院指出，競賽近200人參與，結果顯示參賽者答題正確率達9成以上，顯見經專業課程訓練後，員工對監察業務及人權價值及規範，已有深入的認識，盼增進工作效率，凝聚團體向心力。（編輯：林興盟）1110623