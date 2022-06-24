外交部：感謝義大利眾議院挺台有意義參與WHO

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（中央社記者游凱翔台北24日電）外交部今天表示，誠摯感謝義大利眾議院外交委員會22日無異議通過支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）的友台決議案，將與義大利政府及國會持續合作，深化台義雙邊關係，維護印太區域和平穩定。

外交部下午發布新聞稿表示，義大利眾議院外交委員會22日無異議通過支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）的友台決議案，強調台灣在COVID-19疫情期間的防疫成果，及在醫療衛生領域的長足發展與貢獻，要求義大利政府支持台灣有意義參與世界衛生大會（WHA）及世衛組織的相關技術層級會議。

外交部指出，對於義大利眾議院外委會無異議通過支持台灣有意義參與世界衞生組織，外交部表達高度歡迎與誠摯謝意。

外交部表示，決議案是由義大利眾議院友台議員於5月6日提出，於6月22日獲外委會執政聯盟及在野黨議員一致支持通過；其中義大利外交部次長維多瓦（Benedetto Della Vedova）更代表義大利政府發言表達正面支持態度，顯見支持台灣有意義參與世衛組織已成為義大利政府及國會朝野的共識。

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外交部說，繼義大利眾議院全會3月16日以壓倒性絕對多數通過關注台海情勢的友台附屬議案，及4月5日眾議院外委會通過友台決議案呼籲重視台海和平穩定之後，義大利國會今年第3度通過友台決議案，展現義國國會一波又一波的堅定友台立場。

外交部表示，台灣與義大利共享自由、民主、人權等普世價值，外交部將與義大利政府及國會持續合作，深化台義雙邊關係，維護印太區域的和平穩定，共同打造後疫情時代的經濟繁榮及全球健康福祉。（編輯：蘇志宗）1110624