菲貿工部準部長：盼強化菲台學術與業界夥伴關係

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將接任菲國貿工部長的菲律賓大學前校長巴斯克華（螢幕上者）24日說，台灣擁有較成熟的高等教育體系，未來希望強化菲台學術和產業界合作與夥伴關係。（高雄市東南亞教育交流協會提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年6月24日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉24日專電）即將接任菲國貿工部長的菲律賓大學前校長巴斯克華今天說，台灣擁有較成熟的高等教育體系，未來希望強化菲台學術和產業界合作與夥伴關係，以培育具創新能力的菲律賓人才。

菲律賓總統當選人小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）將於30日就職，目前公布的準內閣閣員名單包括巴斯克華（Alfredo E. Pascual）將出任貿工部長，馬尼拉大都會發展局（MMDA）前局長、曼達路永市（Mandaluyong）前市長阿巴洛斯（Benjamin Abalos Jr.）將接任內政部長。

巴斯克華擔任菲律賓大學校長和阿巴洛斯擔任曼達路永市長期間，與南台灣學術界建立密切交流。

高雄市東南亞教育交流協會和高雄科技大學今天邀集20多所大學校長和代表舉行線上祝賀典禮，另有9名自曼達路永市接受獎學金赴台灣就讀大學的菲律賓學生出席典禮，向巴斯克華和阿巴洛斯表達祝福。

巴斯克華說，菲律賓學生發表的祝賀詞頗具深度，讓他印象深刻，「我們多年前開始的工作正在取得成果，將為我們的國家提供額外的人力資源培訓，我深感欣慰」。

他表示：「實現菲律賓繁榮未來的最重要因素是我們的人力資本。菲律賓人口眾多且年輕，中位年齡為26歲。在我們的鄰國人口老化的同時，菲律賓（人力）將可支持他們的經濟。」

巴斯克華說，菲律賓須培育高水準的專家和實質性的專業知識，以建立具創新能力的人力與知識資本，否則未來「只能繼續仰賴我們積弱的農業部門、低價值的製造業和海外菲律賓工人的匯款」。

他表示，與菲律賓相較，台灣擁有更成熟的高等教育體系，可以幫助菲律賓學生發展研發、創新與創造力。他未來領導貿工部時，將強化學術界和產業界夥伴關係，菲律賓各級大學主事者未來也應該發展與台灣學術界的夥伴關係。

巴斯克華說，「我們需要具有研發能力的大學，進一步培訓我們的人民讓他們（的能力）蓬勃發展並強化」，「學術界和產業界合作可以跨越菲律賓邊界，延伸到我們最近的鄰國台灣」。

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阿巴洛斯則說，來自曼達路永市的菲律賓學生都很感激有赴台學習機會。他也曾造訪台灣，看到台灣的災害管理和交通建設發展，未來他上任後，「我們可以在很多事情上合作」。

線上出席典禮的中華民國駐菲代表徐佩勇說，菲律賓是台灣新南向政策主要夥伴國家之一，他邀請巴斯克華今年率團赴台共同主辦第28屆台菲經濟聯席會議，也希望在阿巴洛斯任內，台菲能在氣候韌性和防災領域密切合作。（編輯：黃自強）1110624