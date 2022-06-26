立院組團訪美 江啟臣：一起為深化台美關係努力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、黃雅詩台北26日電）立法院外交及國防委員會今天組團出發訪美，國民黨籍召委江啟臣今天表示，此行將代表立法院進行國會外交，將台灣民眾的聲音、國內的多元意見傳達給美方並加強交流互動，也將拜會僑界和台商，一起為深化台美關係努力。

立法院外交及國防委員會今天組團出發訪美，前往美國華府、鳳凰城及洛杉磯訪問，此行將進行國會外交，與美方相關人員就軍事政策交換意見，考察僑務推展，並參加北美洲台灣商會聯合總會活動。

率團的江啟臣今天發布新聞稿指出，外交工作需要長期經營與維繫，邦誼才能永續與穩固，這兩年雖有疫情干擾，但美國國會議員已多次來訪，他作為中華民國的國會議員，理應回訪。因此在立法院休會即安排此次訪問，希望為國家爭取更多的國際認同與支持，為中華民國拚外交。

隨行團員包括國民黨立委吳斯懷、葉毓蘭、李德維、洪孟楷，以及無黨籍立委林昶佐。

江啟臣表示，此行將代表立法院進行國會外交，除了將台灣民眾的聲音、國內的多元意見傳達給美方並加強交流互動，同時也將拜會僑界和台商，聽取僑胞意見，一起為深化台美關係努力。立法院是國家的最高民意機關，以外交及國防委員會名義進行國會外交實地考察，更具意義與代表性。

江啟臣指出，此次訪美預計停留華府、鳳凰城及洛杉磯，期間將訪問美國行政部門、美國在台協會華盛頓總部，拜會國會議員，包括聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）等多位友台國會議員。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

關於此次立法院組團訪美行程，江啟臣表示，同時也會聽取駐美代表蕭美琴與駐美代表處各組的業務簡報，瞭解台美關係最新進展及未來合作計畫安排，也將視察駐美軍事代表團，研討近年台美軍事合作實況，並與美方會晤，對近期區域情勢、台海安全、軍事採購、經貿投資，產業鏈健全，以及「台美21世紀貿易倡議」等多項議題交換意見。

另外，江啟臣指出，除了在華府，訪團至鳳凰城、洛杉磯也安排拜會美國會議員，持續進行國會外交工作。僑務方面將分別前往華府及洛杉磯僑教中心聽取業務簡報，規劃出席在鳳凰城舉行的北美洲台灣商會聯合總會活動，及洛杉磯羅省中華會館建館70週年慶祝活動，並舉辦多場僑台商座談，與當地僑胞交流，關心在美奮鬥，讓世界看見台灣的台商與僑胞。（編輯：楊凱翔）1110626