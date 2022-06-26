電價審議會27日召開 國民黨要求民生用電凍漲

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（中央社記者王承中台北26日電）電價費率審議會將於27日下午舉行，國民黨副秘書長王育敏今天表示，疫情、通膨再加上失業率，人民生活已經很苦，若民進黨政府仍執意調漲民生電價，將是壓垮人民的最後一根稻草，國民黨要求民生用電一定要凍漲。

經濟部電價費率審議會將於27日召開，經濟部長王美花日前表示，全世界電價都在漲，要就整個方向做合理反映，最終將交由審議會拍板。

國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏、副秘書長李彥秀、國民黨新北市議員參選人黃心華、台北市議員參選人柳采葳等人，今天在中央黨部召開記者會，質疑民進黨政府不知體恤民間疾苦，執意要在炎夏漲電價，「台灣缺電、政府欠電」。

王育敏表示，現在疫情還在高原期，通膨又急遽飆升，失業率也創新高，在這3大不利因素下，人民生活已經很苦，如果民進黨政府仍執意調漲民生電價，就是讓人民生活更辛苦，這將是壓垮人民的最後一根稻草。

王育敏指出，國民黨不樂見看到在人民生活這麼辛苦的時候，政府卻還要調漲民生用電，要求民生用電一定要凍漲，不能讓人民過上更苦的日子。

李彥秀表示，用電價解決問題是最無腦的能源政策，電價成本並非制定電價的全部，還要考量外在因素；而在疫情、通膨、失業的壓力下，今年人民痛苦指數是歷年來新高，若電價調漲，下一波就是漲油價，之後就是物價指數攀升，會讓人民更痛苦。

她指出，以台灣現在的電力結構，即使漲電價，政府也無法保證今年不停電，因此，除凍漲電價外，也應討論民進黨的能源政策。

黃心華表示，台灣能源政策有3大問題，包括過度偏重天然氣，易受國際能源價格影響﹔能源配比失調，少掉很多穩定、廉價的電源，多了高昂不穩定的能源；「嘴砲」式的綠能政策，進度不只達不到，效能做不到，還讓漂亮的地景看不到。（編輯：林淑媛）1110626

國民黨26日舉行「疫情、通膨夾殺 炎夏漲電價，蔡政府欠電！」記者會，國民黨副秘書長王育敏（右）、副秘書長李彥秀（左）表示，民生用電應凍漲，政府也應徹底檢討改善停電、跳電頻繁的現況，提供民眾穩定用電。中央社記者謝佳璋攝 111年6月26日