賴清德椎間盤突出 立委透露靠綁護腰忍痛宣講公投

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（中央社記者郭建伸台北27日電）副總統賴清德昨天傳出椎間盤突出並開刀手術。民進黨立委林俊憲今天表示，賴副總統去年公投期間就腰痛發作，當時民進黨總動員，賴副總統綁著護腰跑遍106場黨公職宣講，難以想像多大毅力才忍痛走完行程。

總統府昨天表示，賴副總統因急性下背疼痛就診，經檢查發現為左側腰椎第五節、薦椎第一節椎間盤突出併神經根壓迫，下午1時30分於台北榮民總醫院由脊椎手術團隊施行腰椎顯微手術，手術非常順利。

林俊憲今天在臉書表示，其實早在去年公投宣傳的期間，賴副總統就因為全台灣四處奔波過度操勞而腰間不太舒適，但賴副總統還是把公投當成第一優先任務，只戴著護腰就忍痛繼續走完行程。

林俊憲表示，在106場公投宣講中，賴副總統雖然長時間舟車勞頓使得腰部不適，但因公投要緊，再加上賴副總統自己身為醫生，評估身體狀況可以先戴護腰改善，因此選擇繼續跑行程。

林俊憲進一步透露，當時賴副總統習慣穿大號一點的夾克外套，掩飾自己身上綁著護腰；雖然賴副總統腰痛情況在公投後改善，但近來再度復發，才決定動手術解決。

林俊憲表示，實在難以想像賴副總統要有多大的毅力，才能忍著疼痛全部走完公投宣講；所幸手術恢復非常良好，休息幾天後就會回到工作崗位，祝福賴副總統早日康復，繼續為台灣打拚。（編輯：黃國倫）1110627