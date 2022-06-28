傳民進黨與竹北市長合作選縣長 何淦銘歡迎各黨支持

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無黨籍竹北市長何淦銘28日受訪表示示，他持續努力將竹北市政做好，這次選舉，他也跑遍竹縣各鄉鎮市，地方基層都希望他參選新竹縣長，他也「準備好了，準備要參選」，且將以無黨籍參選。中央社記者郭宣彣攝 111年6月28日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣28日電）新竹縣長民進黨推派人選受關注，外傳民進黨有意與無黨籍竹北市長何淦銘合作，對此，何淦銘今天表示，將以無黨籍參選，也感謝並歡迎各政黨對他的支持。

何淦銘今天接受媒體聯訪表示，他從議員到2任竹北市長，努力將竹北市政做好，這次縣長選舉，他也跑遍新竹縣13個鄉、鎮、市，地方基層都希望他來參選新竹縣長，他也「準備好了，準備要參選」，將以無黨籍參選。

至於民進黨是否以徵召入黨方式或推薦參選，何淦銘說，感謝民進黨支持，而過去他參選議員、市長也都以無黨籍參選，有任何黨要支持他，都很感謝與歡迎。

何淦銘表示，在他的7年竹北市長任內，很感謝各政黨對竹北市的支持，提升竹北市建設，包含民進黨中央的建設經費等，現在也希望各黨派都來支持他，讓他順利當選，為新竹縣各項建設努力。（編輯：陳仁華）1110628