更多編輯台推薦新聞：
國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用
生活

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用

特派直擊／台灣射箭女團世界盃巴黎站奪冠 國旗歌響徹賽場
運動

特派直擊／台灣射箭女團世界盃巴黎站奪冠 國旗歌響徹賽場

影片／八仙塵爆7週年 空拍直擊昔日水上樂園淪死寂廢墟
生活

影片／八仙塵爆7週年 空拍直擊昔日水上樂園淪死寂廢墟

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
民進黨
首頁 / 政治

傳民進黨與竹北市長合作選縣長 何淦銘歡迎各黨支持

2022/6/28 15:42（6/28 15:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
無黨籍竹北市長何淦銘28日受訪表示示，他持續努力將竹北市政做好，這次選舉，他也跑遍竹縣各鄉鎮市，地方基層都希望他參選新竹縣長，他也「準備好了，準備要參選」，且將以無黨籍參選。中央社記者郭宣彣攝 111年6月28日
無黨籍竹北市長何淦銘28日受訪表示示，他持續努力將竹北市政做好，這次選舉，他也跑遍竹縣各鄉鎮市，地方基層都希望他參選新竹縣長，他也「準備好了，準備要參選」，且將以無黨籍參選。中央社記者郭宣彣攝 111年6月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣28日電）新竹縣長民進黨推派人選受關注，外傳民進黨有意與無黨籍竹北市長何淦銘合作，對此，何淦銘今天表示，將以無黨籍參選，也感謝並歡迎各政黨對他的支持。

何淦銘今天接受媒體聯訪表示，他從議員到2任竹北市長，努力將竹北市政做好，這次縣長選舉，他也跑遍新竹縣13個鄉、鎮、市，地方基層都希望他來參選新竹縣長，他也「準備好了，準備要參選」，將以無黨籍參選。

至於民進黨是否以徵召入黨方式或推薦參選，何淦銘說，感謝民進黨支持，而過去他參選議員、市長也都以無黨籍參選，有任何黨要支持他，都很感謝與歡迎。

何淦銘表示，在他的7年竹北市長任內，很感謝各政黨對竹北市的支持，提升竹北市建設，包含民進黨中央的建設經費等，現在也希望各黨派都來支持他，讓他順利當選，為新竹縣各項建設努力。（編輯：陳仁華）1110628

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花東布局 劉櫂豪：若承擔重任會與Kolas全力以赴