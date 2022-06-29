強化救援效能 蘇貞昌令妥善規劃AI搜救派遣系統

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（中央社記者賴于榛台北28日電）行政院長蘇貞昌今天主持「中央災害防救會報第46次會議」，除肯定搜索救援架構平台整合6大搜救單位、提升搜救效率，也指示內政部，妥善規劃AI智慧搜救派遣系統，強化派遣救援效能。

行政院晚間發布新聞稿指出，蘇貞昌今天主持中央災害防救會報，並聽取相關報告。

針對「大規模震災整備與協作優先策略」部分，蘇貞昌說，台灣位處地震頻繁地帶，每年平均發生約4萬次地震，強化民眾日常防災意識，至關重要。

他表示，10日已核定「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」，預計5年投入近10億元，延續前3期的「災害防救深耕計畫」，結合多方合作，強化防災機制與能量。

蘇貞昌也要求，內政部透過管考機制，落實各項防災整備作業，有效因應各種災害衝擊，讓台灣更強韌，國家更安全。

談到極端氣候部分，蘇貞昌說，今年4月南非暴雨成災，德國、法國這個月遭受冰雹侵襲，以及美國加州高溫破紀錄，野火失控，台北市24日也罕見降下冰雹，同時還颳起9級陣風。

蘇貞昌表示，各部會面對極端氣候務必繃緊神經，全國因地震、地形改變、極端氣候等變化，應適度調整警戒區域與河流，也更需加強相關科技監測與告警系統等機制，預防於先。

而為提升防災量能，蘇貞昌說，自民國108年起，他已陸續核定氣象資訊智慧應用計畫、強化氣象資訊基礎建設計畫、水災智慧防災計畫，總經費約新台幣60億元

蘇貞昌指出，鐵道邊坡告警系統可有效阻止災難發生，他已要求台鐵比照高鐵設置邊坡告警系統，請交通部督導，盡速完成相關計畫，並請工程會予以協助。

交通部5月1日起針對台北雙溪、新北虎豹潭及大豹溪等3個高風險遊憩區，試辦「山區暴雨警示訊息」。蘇貞昌說，這可即時提醒有關單位應變，至今運作順暢且展現效率，請持續精進，並將試辦區域延伸至全國。

蘇貞昌也肯定今年2月啟用的「搜索救援架構平台」，整合國搜中心、空勤總隊、海巡署、國防部、民航局、警政署等6大單位進駐，提升搜救效率，相關的搜救及協調工作已展現成果。

內政部正研擬「AI智慧搜救派遣系統」計畫，蘇貞昌指示，須妥善規劃，進一步強化派遣救援效能；也提醒部會研議引進科學方法，加強山區搜救效能。（編輯：陳政一）1110628