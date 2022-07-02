民進黨新北市長提名牛步化 羅致政：確定不選了

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（中央社記者溫貴香台北2日電）民進黨新北市選出的立委羅致政曾表示，若黨內沒有其他同志有意願承擔這個責任，會認真思考新北市長選舉一事；不過，羅致政今天表示：「確定不選了，要去度假，明天臉書將對外說明。」

距離年底九合一選舉僅剩4個多月，民進黨新北市長人選遲遲未定案，原本呼聲高的在地立委羅致政晚間受訪表示，已無參選意願，要去度假了；至於不參選原因，他明天將透過臉書對外完整說明。

知情人士透露，選對會成員、黨秘書長林錫耀5月3日曾當面徵詢羅致政，表明經選對會討論，他是最適合人選；因林錫耀表明代表選對會徵詢意願，據指出，羅致政認為此為正式徵詢、正面態度。

知情人士表示，羅致政當時表達只要黨有需要，各派系沒有適合人選，他願意為黨出戰；但明天是7月3日，兩個月過去了，結果船過水無痕。

知情人士指出，在苦等2個月後無下文，令羅致政心灰意冷，且近來不斷有放話稱，新北市長等待前交通部長林佳龍點頭，又傳出已徵詢屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌，把羅致政當成備胎，也不見黨中央出面澄清或私下說明。

知情人士表示，現距離投票只剩4個月，就算最後決定讓羅致政參選，也沒有意義；因此，羅致政心寒決定不選。

羅致政近期勤跑基層，並已準備相關政策願景藍圖，日前受訪也表示，「選手能做的，是在牛棚熱身，隨時做好準備」。但態度今天逆轉，他受訪表示，個人已無參選意願，選對會可以不用將他列入考量，預計明天透過臉書對外詳細說明。（編輯：林克倫）1110702