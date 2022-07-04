陳時中不想選台北市長？綠委：不是他本人講的

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北4日電）衛福部長陳時中是代表民進黨出征台北市長選舉的熱門人選，但傳出他萌生不想參選的念頭；民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天說，陳時中不是會放話的人，是否有意參選都是媒體寫的，不是陳時中本人講的。

民進黨選對會擬5日開會處理花東縣長提名，至於台北市布局，外界原看好衛生福利部長陳時中，但3日傳出因黨中央遲未拍板，導致陳時中萌生不選念頭，讓前副總統陳建仁是夢幻活棋傳言，再度浮上檯面。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，媒體詢問民進黨台北市、新北市長選舉布局等議題。鄭運鵬說，黨團不是提名機關，尊重民進黨中央黨部的決策與步驟。

鄭運鵬說，雙北市長參選人眾所矚目，而雙北市目前非民進黨執政，因此有很多不同考量。

鄭運鵬指出，現在看到很多媒體報導的故事，關於陳時中部分，有人寫陳時中願意參選，有的則寫不願意，但這都不是從陳時中本人嘴巴裡講出來的，而且從陳時中這2年在防疫上的表現可以看出，他並不是一個會放話的人。

鄭運鵬說，離民進黨全代會舉行的時間越來越近，相信提名節奏會越來越快，這都在黨中央布局中，請大家不用擔心。（編輯：蘇志宗）1110704