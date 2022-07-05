台北市長選情 柯文哲：不投蔣不投綠就會投黃珊珊

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（中央社記者陳怡璇台北5日電）台北市長柯文哲針對年底台北市長選情表示，看到「蔣」字輩就不投的人與不支持民進黨的人，為了互不讓對方當選，就會投給夾在中間的黃珊珊，企業界則沒有棄保問題。

台北市長柯文哲在網路節目「新聞不芹菜」接受主持人黃光芹的專訪今天播出，被問及年底台北市長選舉，可能形成藍綠白「三腳督」態勢的議題。

柯文哲認為，台灣都是負面選舉，國民黨提出的蔣萬安只要掛個「蔣」字，很多人就不會投他，但台北市也有人絕不投民進黨，於是北市副市長黃珊珊夾在中間。

柯文哲表示，當蔣萬安民調比黃珊珊低時，有些人會為了不讓民進黨當選，把票轉移到黃珊珊身上；而民進黨若是推派陳時中而民調又拉不起來，為了不讓蔣萬安當選，也會有人把票轉給黃珊珊。

被問及本土企業「棄陳保黃」可能性，柯文哲說，台灣政治最大黨是「西瓜黨」，最大幫派是「金錢幫」，除非企業本身意識型態很強，不然都是看誰有贏面就支持誰，且企業要賺錢、不想得罪人，沒有棄誰保誰的問題。

柯文哲並自爆，他2018年連任後，曾預計培養3名人才，分別是黃珊珊、前立委黃國昌、前北市社會局長許立民。

柯文哲指出，他顧慮黃國昌在時代力量，而許立民方面，柯文哲雖然有請心腹蔡壁如拜訪過他的父母，許立民仍婉拒。

而對蔣萬安承諾，若當選一定恢復發放重陽敬老金一事，柯文哲直言此話對選戰有效，但就是「騙票」，蔣萬安沒有實際執政過，所以不知道會有問題，若將現有預算撥去發敬老金該用哪部分的錢，蔣萬安現在都不敢回答。

柯文哲認為，負面選舉遇上「三腳督」態勢，選戰結果非常難預測。（編輯：李亨山）1110705