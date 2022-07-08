立陶宛國會演說 邱志偉：台立兩國第一線護民主

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（中央社記者郭建伸台北8日電）民進黨立委邱志偉受邀參加立陶宛國會「立美建交百年紀念研討會」，並在國會發表演說。邱志偉表示，台灣與立陶宛身為防衛民主的第一線，不僅實踐不畏威權的精神，也是其他國家面對獨裁脅迫時的最佳指引。

美國與立陶宛今年適逢建交百年，由於邱志偉是台灣與波羅的海三國國會議員友好協會會長，他日前前往立陶宛交流。

邱志偉今天透過新聞稿表示，這次活動除了對立陶宛、美國意義非凡，台灣更是唯一受邀的亞洲國家，而他是台灣首位在立陶宛國會發表演說的國會議員，別具意義。

邱志偉表示，他與立陶宛的緣分早已結下，20年前他曾在立陶宛維爾紐斯大學、愛沙尼亞塔林大學教書，課程內容是台灣民主化進程及兩岸關係等，當時學生們對民主前景樂觀看待；如今20年後民主陷入困境，他論述世界如何為自由奮鬥，感觸良多。

邱志偉演說指出，當今世界正分裂為民主與獨裁兩大陣營，等距交往不再是選項，維持中立更可能走向孤立；台灣與立陶宛身為防衛民主的第一線國家，建立兩國民主同盟不僅實踐不畏威權的精神，更為其他國家面對獨裁脅迫時的最佳指引。

邱志偉提到，能出席這次活動他深感榮幸，他在多場研討會、論壇中汲取他國捍衛民主的具體作法及經驗，更與多國政要對談。

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邱志偉表示，烏克蘭國會外委會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）向他表示，希望有機會能夠訪問台灣，而他也表達想組團到基輔訪問的意願，外委會主席也一口答應屆時會協助安排。

邱志偉提到，獨裁國家撕裂民主陣營的拉力，正是將民主國家靠向彼此的推力；面對中、俄等獨裁國家，身為力抗「威權前線」的國家，台灣與立陶宛民主同盟的建立，除了兩國為守護自由民主生活、提升自我防衛力量，更為其他國家展現在面對獨裁脅迫時，如何具體實踐不畏威權的可貴精神。（編輯：林興盟）1110708