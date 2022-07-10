陳時中參選北市 政院：待完成提名適時公布接任人選

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（中央社記者陳俊華台北10日電）民進黨選對會今天建議徵召衛福部長陳時中參選台北市長。行政院發言人羅秉成晚間表示，待民進黨完成提名作業程序、陳時中提出辭呈後，會適時公布接任人選，確保衛福部與指揮中心工作都能無縫接軌。

民進黨主席蔡英文今天召開選對會，選對會一致同意，建議徵召前交通部長林佳龍選新北市長、衛福部長陳時中選台北市長，提交7月13日中執會，進行徵召提名作業。外界關注，衛福部長與中央流行疫情指揮中心指揮官由誰接任。

羅秉成表示，現階段是民進黨選對會建議提名人選，陳時中仍會持續專注在他的職務工作，待民進黨中執會完成提名作業程序、陳時中也提出辭呈後，行政院會適時公布接任人選，確保衛福部的政務運作與指揮中心的防疫工作，都能無縫接軌穩健進行。

另外，桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁等7名黨籍縣市長，今天舉行記者會，聯合推薦前交通部長林佳龍參選新北市長。外界關注，記者會為何沒有推薦陳時中選台北市長。

對此，知情人士表示，陳時中目前仍是衛福部長、具公職身分的政務官，林佳龍則是前交通部長，因此7縣市首長認為要尊重行政體制，所以才沒有特別聲援陳時中，這是行政倫理問題。

知情人士也說，以學運世代來說，當時林佳龍就是領頭羊，現在學運世代已經是地方首長，所以由同為學運世代的縣市長推薦。（編輯：林克倫）1110710