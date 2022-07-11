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小雞急抱母雞 議員參選人搶掛林佳龍合體看板

2022/7/11 19:43（7/11 20:21 更新）
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民進黨尚未正式徵召林佳龍參選新北市長，新北市議員參選人顏蔚慈已經搶先掛出與林佳龍的合體看板。（顏蔚慈提供）中央社記者王鴻國傳真 111年7月11日
民進黨尚未正式徵召林佳龍參選新北市長，新北市議員參選人顏蔚慈已經搶先掛出與林佳龍的合體看板。（顏蔚慈提供）中央社記者王鴻國傳真 111年7月11日
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（中央社記者王鴻國新北11日電）民進黨尚未正式徵召林佳龍參選新北市長，小雞已急著擁抱母雞，新北市議員參選人顏蔚慈搶先掛出林佳龍合體看板，更有參選人集體打出新北隊口號，迎接新北隊長帶領打選戰。

新北市三重蘆洲市議員參選人顏蔚慈今天率先掛出和林佳龍的合體看板。過去曾在桃園市政府擔任青年局長的顏蔚慈，雖被歸類為桃園市長鄭文燦子弟兵，在初選階段也打出「新潮流+」，此次卻率先掛出與正國會的林佳龍的合體看板。

顏蔚慈表示，「團結一向是民進黨DNA」，團隊用最快速度掛上與林佳龍合體看板，期待在林佳龍領軍作戰之下，團結民進黨基層氣勢，盡早發揮拉抬效應，發揮母雞帶小雞的加乘效果，齊心打贏年底選戰。

參選連任的市議員張志豪表示，超強母雞就位，小雞也蓄勢待發，剩下的20週，民進黨議員參選人都會配合林佳龍提出的政策，一起翻轉新北，一起從新北出發，讓新北帶領著台灣向前走。

新北市議員參選人陳乃瑜、山田摩衣、卓冠廷等人也在臉書貼出與林佳龍的宣傳照，打出「新北隊上陣」口號，展現團隊作戰、聯合競選氣勢。

陳乃瑜表示，她們將在新北隊隊長林佳龍帶領下，一起要力拚重返執政，議員也要全壘打。

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山田摩衣表示，林佳龍參選新北市長令人振奮，他在台中市長任內努力改善台中治安負面形象、推動托育一條龍等育兒政策，帶領台中成為第2大城，這正是新北所需要的蛻變。

卓冠廷表示，林佳龍及陳時中是投入雙北選戰最強人選，必定能發揮最強戰力。林佳龍是十足的政策控，做任何事情都是百分之百投入，一定會為全新北29區的市民打造美好願景。（編輯：李錫璋）1110711

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