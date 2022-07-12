國民黨降半旗哀悼安倍 朱立倫：表達尊敬與謝意

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（中央社記者劉冠廷台北12日電）日本前首相安倍晉三遇襲身亡，國民黨11日將中央黨部前國旗降半旗哀悼，引發部分批評，黨主席朱立倫今天說，安倍與國民黨之間有深厚的友誼，這是表達對亡者的尊敬，也是表達對安倍長期支持台灣的謝意。

安倍晉三8日遭槍擊辭世，政府宣布11日各級政府機關（構）、公立學校降半旗1日，以感念日本前首相安倍晉三畢生對台灣的卓著貢獻；國民黨中央黨部也與政府同步，降半旗1日。

但中廣董事長趙少康認為不必跟著民進黨政府降半旗，孫文學校總校長張亞中今天也透過臉書表示，國民黨不可以如此輕忽糟蹋國旗，黨中央也實在沒有理由為安倍降黨旗，如此踐踏黨格，不只悲哀，更是丟臉。

面對黨內的批評，朱立倫今天在基隆受訪時表示，安倍家族與國民黨有深厚的情誼，對台灣、國民黨也展現出友誼。相信各種方式都是表達對亡者的尊敬，表達對安倍長期支持台灣、中華民國的謝意。

國民黨文傳會副主委林家興也說，中華民國與日本之間，以及國民黨及日本自民黨之間，有長年價值淵源及特殊歷史情誼，安倍更是當前美國及多個民主國家執行「印太戰略」的重要推手，無論在日本國內及國際社會都地位特殊，對台灣安全與發展皆有正面貢獻。

國民黨立委林為洲表示，政黨也是機關團體，所以降半旗在法理上沒有問題。對死者表達哀悼，是普世價值，同時安倍也是對台灣最友善的日本的前元首，所以他也認為，這沒有什麼不恰當之處。

國民黨籍台北市議員徐巧芯則說，可以尊重民進黨政府降半旗，但國民黨不需要降，因為中華民國、國民黨與安倍在重大議題上的主張，有非常不相同之處，包括釣魚台主權以及對慰安婦的立場等；她也建議，國民黨應該說明為何降半旗，不要造成只是要跟風的印象。（編輯：翟思嘉）1110712