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首頁 / 政治

強化雙邊合作 人權會與法國在台協會簽聯合聲明

2022/7/12 18:35（7/12 18:46 更新）
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為強化台灣與法國在人權議題上的合作與交流，國家人權委員會主委陳菊（右）與法國在台協會主任公孫孟（左）12日共同簽署合作意向聯合聲明。（人權會提供）中央社記者陳俊華傳真 111年7月12日
為強化台灣與法國在人權議題上的合作與交流，國家人權委員會主委陳菊（右）與法國在台協會主任公孫孟（左）12日共同簽署合作意向聯合聲明。（人權會提供）中央社記者陳俊華傳真 111年7月12日
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（中央社記者陳俊華台北12日電）人權會主委陳菊今天與法國在台協會主任公孫孟簽署合作意向聯合聲明。陳菊說，未來不只要推動台法在人權議題的雙邊合作，更希望在區域及國際人權、公民社會議題上，都能進一步合作。

國家人權委員會透過新聞稿表示，為強化台灣與法國在人權議題上的合作與交流，今天由陳菊與法國在台協會主任公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）共同簽署合作意向聯合聲明。

陳菊指出，台灣從過去威權統治，經過全民的共同努力，如同法國大革命的經歷，到如今成為自由民主多元的社會。民主化後的台灣與法國理念相近，都堅信自由、平等、博愛的普世價值，也都願意為了捍衛民主、保障人權而共同努力，這是雙方所堅信的價值，也是這次合作的基礎。

陳菊表示，人權是普世價值，並跨越國境，未來不僅要推動台法在人權議題的雙邊合作，更希望在區域及國際人權，與公民社會議題上，都能有進一步的合作，以及經驗與資訊的交流。

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公孫孟說，單邊主義興起對普世價值所造成的衝擊，以及俄烏戰爭帶來的經驗，更證明國際合作的重要性。台灣是法國在印太地區推廣人權的重要夥伴，過去台法雙邊合作已相當緊密且極富活力，例如法國人權大使兩度來台訪問。

公孫孟表示，希望台法在人權議題與經驗上，能互相學習及分享，期許未來能推動台灣、法國與歐洲各國人權機構間的多邊合作與對話。（編輯：林興盟）1110712

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