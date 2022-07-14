考試院提修法 放寬養育3歲以下子女公務員轉調

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（中央社記者賴于榛台北14日電）為讓公務人員得以兼顧家庭與職場，考試院會今天通過修正公務人員任用法，增訂在限制轉調期間的公務人員為親自養育3足歲以下子女，如符合一定要件，經原服務機關同意，得調任至子女實際居住地的機關。

為強化用人機關的人事穩定，以利業務推動及服務效能，現行公務人員考試法訂有限制轉調年限的規定，在高等考試各等級考試、普通考試、初等考試為3年，在地方特考、身障特考及原民特考為6年。

考試院今天發布新聞稿指出，為配合政府推動「建構安心懷孕友善生養環境」政策，以及考量考試及格人員於限制轉調期間內，「育幼」急迫需求與必要性，考試院會今天通過修正公務人員任用法第22條，增訂第2項至第4項。

依草案規劃，高考、普考、初等考試、地方特考、身障特考、原民特考及格人員，實際任職期間已達公務人員考試法所定限制轉調年限1/3，因現職機關所在地與3足歲以下子女實際居住地未在同一直轄市、縣（市），為親自養育該子女，而有需調任至子女居住地的機關者，不受應任職原轉調機關範圍的限制。

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草案還規範，原服務機關對於該指名商調，應優先考量，並明訂該等人員於原限制轉調期間內，再轉調的機關範圍。

考試院表示，這次修法雖適度放寬轉調限制，但仍宜由各機關就親子相隔距離等各種實際養育情形，優先考量公務人員親自養育幼兒的調任權益，逐案審酌是否同意過調，盼能打造友善生養環境政策目標，也兼顧機關業務推動與服務品質維繫，以及首長用人權限。（編輯：謝佳珍）1110714