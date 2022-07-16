陳椒華籲從國土規劃觀點 儘速修訂礦業法

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（中央社記者賴于榛台北16日電）時代力量立委兼黨主席陳椒華今天與生態學者陳玉峯出席講座，探討環保與礦業法等議題。陳椒華致詞呼籲各界，一起要求執政黨儘速修訂礦業法，以符合現今社會變遷，及聯合國永續發展目標。

時代力量今天舉辦「台灣天演奇異區－從珍異櫟林到玉山圓柏與台灣人性靈關係，兼論礦業法萬法鬥法」講座，陳椒華、陳玉峯共同出席。

陳椒華致詞時表示，陳玉峯是台灣生態研究、保育與環境保護運動的先驅，在環境教育法通過之前，就舉辦環境布道師的培訓活動，培養、啟發環境運動的人才，不論是生態保育、反公害抗爭，都可以看到環境布道師。

談到礦業法部分，陳椒華說，總統蔡英文曾承諾要「完成礦業法修法」，且依據民國108年6月18日總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會第10次會議紀錄、新聞稿，蔡總統曾在會中再次承諾此事，並說要在立法院第9屆最後一個會期，努力完成修法。

但陳椒華表示，立法院第9屆最後，仍未能三讀通過礦業法修法，監察院110年底則糾正經濟部礦務局，要求審慎檢討民國19年所訂定的「礦業法」；關心政策的人，應該要深切了解台灣這塊土地的特質，才不至於做出短視的政策。

陳椒華表示，為落實蔡總統完成礦業法修法承諾，時代力量要與陳玉峯及環團一起呼籲社會各界，要求執政黨應儘速排入修訂礦業法，以符合現今社會變遷、世代正義、環境永續、聯合國永續發展目標與最高行政法院108年度上字第894號判決結果。

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陳玉峯演講時批評，台灣礦業問題已發生超過40年，但現在礦業法的關注重點，都放在利益之爭上，而非對國土的考量。

行政院會5月19日通過礦業法修正草案，並送請立法院審議，但立法院6月起休會。草案重點包含刪除「霸王條款」，並要求未曾辦理環評的礦場一次性補辦理環評，而若礦場位於原住民族土地或部落周邊，必須舉辦諮商同意，否則將廢止礦業用地或停工。（編輯：林克倫）1110716