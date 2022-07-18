出席亞洲台商活動 蔡總統：政府做最有力後盾

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（中央社記者蘇木春台中18日電）總統蔡英文今天出席亞洲台灣商會聯合總會活動時表示，台商在國際打拚，政府也會做最有力後盾，台商與國內企業合作，將成為全球經濟發展關鍵力量。

亞洲台灣商會聯合總會今天在台中舉辦第29屆第三次理監事聯席會議開幕典禮，蔡總統與行政院副院長沈榮津、立法院副院長蔡其昌、經濟部王美花、台中市長盧秀燕及亞洲台灣商會聯合總會江福龍等人皆出席。

蔡總統致詞表示，台商在國際打拚，政府也會做最有力的後盾，為協助台商因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的挑戰，僑務委員會輔導海外信用保證基金辦理紓困方案，截至上月底紓困案已累計380件，協助台商取得融資1億3000萬美元，方案並已延長至今年底。

蔡總統說，隨著產業需求，也有台商需要回台投資，政府也將投資台灣三大方案延長至2024年，在台商關注的土地與能源上給予協助，全球都關注的2050年淨零排放議題，政府已擬定排放路徑，規劃在2030年以前，通過新台幣9000億元的經費推動計畫，展現與世界共同努力的決心。

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針對後疫情時代，蔡總統指出，世界經濟秩序與產業供應鍊，一定會有很多新的契機與挑戰，僑委會也推出多項合作方案，協助台商包括技術研發、產學合作、人才培育、品牌推廣及青商輔導，連結台商與國內產業共同發展。

蔡總統表示，相信不論是海外台商或是國內企業，大家只要團結一心緊密合作，發揮優勢一定能夠開創更寬廣的發展空間，也讓台灣持續走向世界，成為全球經濟發展的關鍵力量。（編輯：卞金峰）1110718