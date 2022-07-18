自曝曾申請綠卡遭批評 陳時中不回罵：互相尊重

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北18日電）民進黨台北市長參選人陳時中新書上架，自曝學生時期曾申請過綠卡，遭國民黨立委批評。陳時中今天拒絕回罵，表示每個人都有自己的選擇，互相尊重就好。

陳時中上午接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目專訪，主持人周玉蔻拿起報紙詢問，對於國民黨立委賴士葆形容陳時中在新書中自曝曾申請綠卡是「挾美國以自重」，如何回應。

陳時中說，這就是人生的一段經歷，民國60年時，台灣正值退出聯合國及白色恐怖時期，非常多大學生逃出國，但他畢業後就放棄申請綠卡了，一方面是人生規劃，另一方面是反思到美國後即便事業有成，跟社會的連結是什麼，所以決定留在台灣。

周玉蔻追問，是不是怕被攻擊，所以故意先公開曾申請過綠卡。陳時中笑著表示，這是50年前的事情了，當時有當時的環境，大家因此做了判斷與選擇，國民黨立委若要批評，先回應當初有沒有想過要出國。

周玉蔻再問，國民黨台北市長參選人蔣萬安不僅曾申請過，還擁有過綠卡，何不以此罵回去。陳時中說，這沒有什麼好罵的，每個人都有自己的選擇，他選擇留在台灣努力，而有些人覺得在世界各地都可以為台灣服務，互相尊重就好，「（國民黨）這種操作有點low」。

此外，陳時中宣布參選時稱台北停滯太久，引發有意參選的台北市副市長黃珊珊不滿。陳時中今天舉例，台北市的危老建築、海砂屋還很多，捷運、交通路網進展速度也很慢，代表主政者都在互相卸責，沒有尋求合作之道。

陳時中表示，市府在協調上應更精進，台北市長柯文哲喜歡替別人打分數，為了比較誰厲害、誰應該先來談，市政就停下來了，進步速度當然慢。

另一方面，國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天批評，若民進黨準備防疫物資跟選舉布局一樣快，台灣疫情早就被控制了。陳時中說，若是中肯的批評，他虛心受教且會盡量修正以符合眾人需求，但有些人什麼事情都沒做，盡講別人怎麼樣，這些人因為不了解，批評就顯得外行，跟他們吵也沒意義，讓後人去評判就好。（編輯：方沛清）1110718