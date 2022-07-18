更多編輯台推薦新聞：
旅法藏人疑遭中國老闆殺害 巴黎街頭爆發抗中情緒
國際

旅法藏人疑遭中國老闆殺害 巴黎街頭爆發抗中情緒

動滋健身券1000元開放登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元開放登記 抽籤資格、領用方式一次看

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟
國際

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

民進黨改選權力核心 綠委：不影響各種選舉提名

2022/7/18 12:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北18日電）民進黨昨天召開全代會，親近副總統賴清德人馬進入中常會，外界解讀有助賴清德參與2024大選。民進黨立委鄭運鵬今天表示，中常委、中執委各系統名次差不多，不會影響各種選舉提名，黨也沒辦法量身定做。

民進黨昨天召開全代會改選黨內權力核心，親近賴清德人士如立委林俊憲、台中市議員陳世凱進入中常會，同樣親賴的屏東縣長潘孟安則擔任中執委。由於換屆中常會將處理2024總統初選提名，外界解讀賴系進入中常會盯場意味濃厚。

鄭運鵬受訪表示，中常委、中執委選舉各系統名次差不多，不會影響到各種選舉提名，民進黨提名有其制度，都要在公平的遊戲規則裡競爭。

鄭運鵬說，他不認為中常委、中執委的結構，與誰在2024大選得利有關係，黨沒辦法量身定做提名辦法，外界不必過度解讀權力結構改變。

鄭運鵬表示，民進黨是合議制，創黨30餘年中常會不曾表決，黨內可以各抒己見但最後會凝聚共識，而共識也不會量身定做。

此外，民進黨中評會主委昨天選舉過程，管碧玲與賴瑞隆各有人推舉，過程一度僵持，但最後推舉賴瑞隆任中評會主委。

管碧玲今天在臉書表示，中評會選舉延遲不到1小時，開會不到10分鐘，「大船穩住，就不算慘烈」，中評會主委選舉應該這樣看。（編輯：蘇志宗）1110718

鄭運鵬
賴清德赴日弔唁安倍 綠委：以台灣特使身分前往 林智堅論文爭議 在野籲政府應出面 綠批選舉動作 籲停辦海峽、雙城論壇 民進黨團：政府對談才是正途
賴清德
民進黨權力核心結構不變 賴清德子弟兵進中常會 賴清德：年底選舉攜手贏得勝利 把國家帶往更好方向 18歲公民權複決拚過關 蔡英文：讓年輕人有機會決定未來
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族