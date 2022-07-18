民進黨改選權力核心 綠委：不影響各種選舉提名

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（中央社記者郭建伸台北18日電）民進黨昨天召開全代會，親近副總統賴清德人馬進入中常會，外界解讀有助賴清德參與2024大選。民進黨立委鄭運鵬今天表示，中常委、中執委各系統名次差不多，不會影響各種選舉提名，黨也沒辦法量身定做。

民進黨昨天召開全代會改選黨內權力核心，親近賴清德人士如立委林俊憲、台中市議員陳世凱進入中常會，同樣親賴的屏東縣長潘孟安則擔任中執委。由於換屆中常會將處理2024總統初選提名，外界解讀賴系進入中常會盯場意味濃厚。

鄭運鵬受訪表示，中常委、中執委選舉各系統名次差不多，不會影響到各種選舉提名，民進黨提名有其制度，都要在公平的遊戲規則裡競爭。

鄭運鵬說，他不認為中常委、中執委的結構，與誰在2024大選得利有關係，黨沒辦法量身定做提名辦法，外界不必過度解讀權力結構改變。

鄭運鵬表示，民進黨是合議制，創黨30餘年中常會不曾表決，黨內可以各抒己見但最後會凝聚共識，而共識也不會量身定做。

此外，民進黨中評會主委昨天選舉過程，管碧玲與賴瑞隆各有人推舉，過程一度僵持，但最後推舉賴瑞隆任中評會主委。

管碧玲今天在臉書表示，中評會選舉延遲不到1小時，開會不到10分鐘，「大船穩住，就不算慘烈」，中評會主委選舉應該這樣看。（編輯：蘇志宗）1110718