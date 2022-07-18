陳時中評台北市政停滯 黃珊珊反問為何防疫卡關

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天針對大巨蛋、敬老金等議題表態，批評台北市政停滯。台北市副市長黃珊珊回應，這些評論讓她像鴨子聽雷，她才想問為何防疫總在陳時中手上卡關。

有意參選台北市長的黃珊珊下午在臉書發文表示，空口說白話比做事容易太多了，聽完陳時中對市政的評論，有種鴨子聽雷的感覺，例如對大巨蛋的發言意義不明、對台電問題毫無所悉、對敬老金問題則完全無視財政紀律。

黃珊珊反問陳時中，是否還記得擔任中央流行疫情指揮中心指揮官時，民眾搶疫苗、搶口罩與快篩劑，因為每次號稱超前部署，接續而來的總是遙遙無期，多次都是總統蔡英文或民間單位出手解決，「我想問，防疫為什麼都在您手上卡關跟停滯」。

黃珊珊說，陳時中稱台北市政停滯，可能源自於對市政的一無所知，與國民黨台北市長參選人蔣萬安非常相似，衷心邀請2名參選人參加8月27日開始的台北城市博覽會，見證台北的前進里程碑。

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陳時中上午接受媒體專訪時說，對老人家的尊重只怕做不夠，若當選將發敬老金；大巨蛋回饋金爭議與現任市府關係不大，不必讓合法合規卻不合理的事情導致市政延宕；停電是個該解決的問題，中央、地方與台電三方應坐下來好好談，而不是互相檢討、批評問題該由誰承擔。

陳時中再列舉，危老建築、海砂屋、捷運、交通路網等更新速度都很慢，代表主政者都在互相卸責，沒有尋求合作之道，這些都是為何他認為台北開始停滯。（編輯：方沛清）1110718