雖未獲邀疫情部長會議 美：台灣公衛值得學習

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（中央社記者江今葉華盛頓18日專電）美日將在明天召開疫情部長級會議，傳出台灣未受邀。美國國務院今天表示，在公衛與全球衛生方面，世界有許多可以向台灣學習之處，美方會持續與台灣接觸。

美日明天共同召開疫情大流行全球行動計畫虛擬部長級會議，為疫情發展制定下一步全球計畫。

美國國務院今天舉行例行簡報，媒體問及台灣未受邀的理由時，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，這場會議是各國討論迫切需要並持續因應疫情大流行的全球行動計畫的一部分，全面審視疫情帶來的挑戰與全球衛生基礎設施，以確保全球能更好地因應下一次爆發或下一場大流行。

普萊斯指出，過去16個月裡，美國總統拜登（Joe Biden）政府與許多國家合作，明天的部長級會議也將邀請部分國家與會，但「肯定不是全部」，還有其他合作夥伴也發揮重要作用。

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至於台灣是否受邀，普萊斯未正面回應。但他表示，正如過去所言，在公共衛生、全球衛生方面，世界有很多可以向台灣學習之處。美方會持續與台灣當局接觸，維持一貫的非官方關係，並在公共衛生與全球衛生方面向前邁進。

此外，對於對台軍售是否損及美中關係，普萊斯重申美方依循台灣關係法，向台灣提供必要國防物品與服務，以使台灣確保足夠自我防衛能力的立場，歷任政府皆然，也完全符合美國的一中政策。（編輯：馮昭）1110719