台灣經貿團赴貝里斯 促成海鮮採購等多項合作

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）中美洲經貿辦事處今天表示，「2022中南美洲友邦經濟合作及商機考察團」已在上週末結束最終站貝里斯行程，台、貝在海鮮採購、河海塑廢料回收、飲品加工方面，洽談成多項合作案。

中美洲經貿辦事處今天在臉書發布考察成果摘要，駐貝里斯大使館向中央社表示，台灣考察團13日至17日赴貝里斯，駐貝國大使錢冠州陪同中美經貿辦主任廖鴻達及訪團成員，與貝國財政、經濟發展暨投資部次長馬蒂內茲（Osmond Martínez）餐敘，並拜會貝里斯市副市長波拉德（Allen Pollard）、市議員柯灣（Edmund Kwan）等。

在餐敘中，馬蒂內茲除特別分享貝里斯具潛在出口能力的品項，如柑橘、可可之外，更承諾儘速協調解決貝里斯白蝦准入許可及精糖配額分配等問題。

駐貝里斯大使館指出，貝里斯總理府兼財政、經濟發展暨投資部次長賈西亞（Narda Garcia）及國貿局都向訪團做投資簡報，提供貝國政府疫情後一系列優惠措施吸引外資，希望台灣廠商善用貝國地理優勢、雙語環境及其他貿易條件，將貝里斯視為擴大台灣在加海及拉美市場的重要樞紐。

訪團另前往參與貝國北部橘道（Orange Walk）鎮的商展，以及貝墨邊境科羅薩自由貿易區（Corozal Free Zone, CFZ）的招商說明會。透過貝里斯投資暨貿易大使布里仙紐（Jaime Briceño）與科羅薩市長維洛斯（Rigoberto Vellos）等親自接待介紹，深入瞭解貝里斯經貿商機。

隨團台灣海鮮廠商也拜會貝國藍色經濟部及漁業司，討論台貝雙方在海洋永續發展前提下，拓展海洋貿易的可能行。訪團與貝里斯蝦生產協會（BSGA）和多家廠商進行貿易洽談，擬擴大採購貝國生凍、熟凍龍蝦，待其他產品進出口行政程序完備後，進一步擴大至白蝦等其他海鮮產品。

隨團塑料回收商則前往拜會貝里斯永續發展部、廢棄物處理局等單位，討論貝國海岸垃圾處理，以及落實生態經濟發展平衡的願景，並與貝國廠商洽談回收塑料採購。

隨團飲料加工商與貝里斯最大的蘭姆酒製造商Travellers及最大飲用水及飲料公司Bowen&Bowen洽談，可望將台灣氣泡飲等創新飲品引進當地。（編輯：蘇志宗）1110722

貝國財政、經濟發展暨投資部次長馬蒂內茲（Osmond Martínez）與訪團針對當地潛在出口品及台廠技術轉移之可行方案進行討論。（中美洲經貿辦事處提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年7月22日