蔣萬安選情引基層憂慮 朱立倫啟動黨機器協助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北23日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安近日遭指選戰策略「躺平」，引發基層憂慮，國民黨中央在了解狀況後，將從青年、國際等面向，提供資源與協助。

蔣萬安被媒體報導在競選組織人事、選戰節奏、宣傳主軸等都不明，引起藍營基層焦慮。黨內人士今天表示，黨中央一直有掌握各地選情、了解狀況，黨主席朱立倫了解後決定加大投入、全力幫忙，像是在蔣萬安團隊人事部分，朱立倫就協助請託立委林奕華，擔任蔣萬安的競選總幹事。

黨內人士也說，黨中央將透過革實院中的年輕力量，協助蔣萬安在選戰中爭取青年選票，例如邀請蔣萬安參與青年活動等；蔣萬安在參選之初表示要將台北打造成一流國際都市，外媒也高度關注蔣萬安的選戰，因此黨部會透過國際事務部及相關管道，安排蔣萬安與國際人士交流，作為未來市政的參考。

除了黨中央將全力協助外，蔣萬安近日也積極部署競選團隊，像是延攬立委李德維、李貴敏加入發言人團隊外，包括新北市立委洪孟楷也將加入。

洪孟楷上午透過臉書指出，2022年底縣市長選戰，北北基桃非常關鍵，三個直轄市加總約千萬人口，而一日生活圈，能夠區域整合共同作戰共同發展才是全民之福。蔣萬安上週邀請擔任競選發言人，他當然義不容辭，希望能發揮戰力、讓北北基桃一起贏。

蔣萬安31日也將舉辦士林區後援會成立大會，這是蔣萬安在12行政區中的首個後援會，前台北市議會議長吳碧珠將出席力挺；另外11區的後援會，也預計在近日完成組建，未來將透過舉辦活動等方式，為蔣萬安的選情加溫。

此外，朱立倫除了協助蔣萬安外，也已啟動走訪全台行程，了解地方狀況與選情，並向民眾推薦黨籍參選人。朱立倫近日在走訪基隆、新竹縣等北部區域後，接下來會開始往南走，到各地推介參選人，以及與基層民眾互動，拉抬國民黨選情。（編輯：黃瑞弘）1110723