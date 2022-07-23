柯文哲選總統意願強 陳時中指黃珊珊難擺脫其陰影

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（中央社記者陳怡璇台北23日電）民進黨台北市長參選人陳時中說，北市副市長黃珊珊恐難去除現任市長柯文哲的陰影，而柯文哲想選2024總統意願強烈，恐延宕市政或讓北市成選舉工具。

民進黨台北市長參選人陳時中接受節目「雅琴看世界」專訪今晚播出，主持人張雅琴問陳時中，覺得自己為什麼認為比國民黨參選人、立委蔣萬安，及北市現任副市長黃珊珊更適合當市長。

陳時中表示，蔣萬安是有為青年，但在立法院大部分專注在社會福利及衛生環境委員會，行政經驗較不足；而黃珊珊有市議員及副市長經驗，行政與立法上的經驗都有，但大家會比較擔心一些地方。

陳時中指出，黃珊珊恐怕不容易去掉現任市長柯文哲的陰影，而柯文哲再三表示要選2024年總統，市政能否放手給黃珊珊去做「不無疑問」，這樣市政雙頭馬車，效率可能延宕。

張雅琴追問為何柯文哲會是黃珊珊的陰影？陳時中回「當然你要選舉的時候，需要台北市的配合」，若是黃珊珊當選就會面對這種情況，屆時台北市變成選舉工具，不見得是好事。

陳時中指出，柯文哲本身意願強烈，在當市長的時候可以視為個人領導風格，「可是他不是市長的時候，他又在旁邊有很強烈的意見，那恐怕市政就會有所延宕」。

張雅琴問，意指若黃珊珊當上台北市長，柯文哲會利用黃珊珊當傀儡、好讓他更順利選2024總統？陳時中回「我不敢講是傀儡，就是以他意願的強度，我相信會有所影響」。

陳時中表示，黃珊珊若當選也不是每一件事都要聽柯文哲的，會造成一定程度的衝突，「就有點像是，他有很多意見，而且我們指揮中心也不會都聽他..我們自己有自己的專業的人士，那他可能就覺得不是很舒服」，這種情況下市政就會有所延宕。

陳時中並說，他認為他自己，在組織裡或整體行政上 的協調力、各方執行力等，值得大家信任。（編輯：張銘坤）1110723