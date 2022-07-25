萬安演習模擬遭攻擊 柯文哲：演練需落實執行

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）萬安演習今天登場，同步於北市信義區虎林變電所模擬遭飛彈攻擊演練。台北市長柯文哲表示，國防是全民的事，演練需要落實執行，「絕對不是只有喊抗中保台就可以解決的」。

萬安45號演習今天下午1時30分至2時登場，柯文哲視察致詞時表示，這次演習雖然只有30分鐘，但完整呈現北市的準備，之後也會針對問題徹底檢討。

柯文哲說，共機擾台頻繁、俄烏戰爭爆發等，需要居安思危，「防空演習是需要落實執行的，絕對不是只有喊抗中保台就可以解決的」，要讓台灣真正可以達到防空避難的實際能力。

柯文哲指出，中央規定直轄市只需要一個里執行「車停人就近疏散」的防空疏散演習，不過為了徹底動員，今天台北市12個行政區、456個里，加上所有公務機關、市場、商場百貨、捷運徹底實施；近300所的幼兒園、中小學也在6月17日暑假開始之前做完全面演練，盼國防教育向下扎根，給學生正確的防空避難知識。

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以往的萬安演習，平面道路車輛只要停在安全處，人員不用下車。今年國防部規劃，萬安45號演習在台北、台中、台南各1里試行「車停，人就近疏散」，北市試辦里是信義區廣居里。

台北市政府宣布全市擴大舉行，所有行駛中的車輛都要路邊停車，車上人員必須下車接受警察或民防人員引導，迅速到就近的防空避難處所躲避，待警報結束後才可以回到車上。（編輯：李亨山）1110725