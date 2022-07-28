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111年司法人員等特考 增列需用名額308名

2022/7/28 11:29
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（中央社記者賴于榛台北28日電）考試院今天發布新聞稿指出，111年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員，以及移民行政人員考試原公告需用名額為1071名，考試院會今天通過增列需用名額308名，合計暫定需用名額計1379名。

考試院表示，3項考試原公告需用名額為1071名，包含司法人員892名、調查人員136名、移民行政人員43名，而依據銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額計308名。

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增列部分，分別為司法人員考試289名，其中包含三等考試16名、四等考試226名、五等考試47名；另，調查人員考試三等考試15名、移民行政人員考試四等考試4名。

考試院說明，3項考試增列需用名額後，合計暫定需用名額計1379名，當中司法人員1181名、調查人員151名、移民行政人員47名，而各類科組別增列需用名額情形，將於考選部全球資訊網另行公告。（編輯：翟思嘉）1110728

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