疫情期間禁止移工外出 監察院糾正苗栗縣府

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北28日電）去年6月爆發苗栗電子廠移工宿舍群聚事件，苗栗縣政府逕自公布全縣移工禁足令；監察院通過糾正苗栗縣政府，同時，勞動部在維護移工資訊近用權亦有違失，也提案通過糾正勞動部。

監察院社會福利及衛生環境、內政及族群委員會聯席會議在昨天審查通過監察委員王幼玲、王美玉所提調查報告，對於苗栗縣政府無明確的法律授權，即發布限制包括沒有傳染病接觸史的所有移工外出的「禁足令」，提案糾正苗栗縣政府，並請指揮中心、勞動部及內政部移民署等機關就移工防疫現況及問題檢討改進。

王幼玲與王美玉今天召開記者會表示，苗栗縣政府去年6月7日以保護縣民的健康與經濟安全為由，公告「全縣移工自即日起，除上下班期間外，禁止外出」的禁足令，缺乏明確的法律授權，已嚴重侵害移工人權。

王幼玲指出，苗栗縣政府一再曲解法令，以「指揮中心並沒有明確要求立即撤回移工禁令，亦無告知違法」、「迄未獲指揮中心正式來函或通知表示反對意見」為執行全縣移工禁足令卸責，肇生移工差別性的歧視待遇，核有重大怠失。

王幼玲也說，疫情期間，每日皆有疫調足跡、防疫宣導等大量資訊，卻因勞動部欠缺與移工直接溝通的管道，需要透過雇主與仲介代為轉達，又未能即時整合資訊並翻譯成移工理解的語言或文字，致發生有移工不知與確診者足跡重疊而未接受篩檢，或對疫苗資訊以訛傳訛，未能及時接種，造成疫情擴散。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王幼玲表示，勞動部於110年5月推出「LINE@移點通」，迄今加入好友人數僅占在台移工22%，且與國人有資訊時間與內容的落差。因此，勞動部在維護移工資訊近用權亦有違失，也提案通過糾正勞動部。

王美玉表示，直到1月走訪其他產業移工的宿舍時，仍有移工被禁足，不准外出；移工染疫機會並非就會比本國勞工高，不該有差別待遇，限制人權，政府相關部會與地方政府都應要有這樣的觀念。（編輯：郭無患）1110728