法國在台協會拜會法務部 盼更多合作往來

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法國在台協會主任公孫孟（左2）、副主任戴寧智（左1）日前拜訪法務部，與法務部長蔡清祥（右2）會談，雙方最後也達成共識，將持續在司法互助、移交受刑人、人員互訪等業務上密切合作。（法務部提供）中央社記者蕭博文傳真 111年7月30日

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（中央社記者蕭博文台北30電）法務部今天表示，法國在台協會主任公孫孟日前來訪，表示能和不同制度的司法人員交流是很難得的經驗，期盼雙方未來能有更多的合作往來，以確保雙方人民權益。

法務部新聞稿指出，法國在台協會主任公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）與副主任戴寧智（Guillaume Delvallée）日前拜訪法務部，並與部長蔡清祥會談；蔡清祥除表達誠摯歡迎，也對法國友人一直以來對台灣的支持及協助，致上無比敬意及謝意。

蔡清祥在會談中表示，台法均為民主法治國家，兩國情誼堅固，司法官學院與法國司法官學院早有簽署合作議定書並曾派員互訪交流，台法司法界向來維持著緊密且友好的聯繫與合作。

蔡清祥說，相信疫情趨緩後，很快就能恢復雙方合作及交流，並期許未來在台法雙方共同努力下，完成刑事司法互助及受刑人移交協定的簽署，將是指日可待。

公孫孟則表示，法國與台灣在經貿、藝術、科學、學術、行政等領域都有廣泛交流，司法合作方面，則在歐盟體制下進行司法交流，盼雙方未來能有更多的合作往來，以確保雙方人民權益。

公孫孟提到，法國近日也和監察院國家人權委員會簽署合作意向聯合聲明，將共同推動台灣、法國與歐洲各國人權機構間的多邊合作與對話。

蔡清祥則回應，監察院關心的人權議題，與法務部始終貫徹的人權保障政策方向一致，樂見大家對此議題的重視及合作，藉此更能彰顯人權立國的價值。

新聞稿最後提到，會談在愉快的氣氛中進行，雙方最後並達成共識，將持續在司法互助、移交受刑人、人員互訪等業務上密切合作，並在民主、自由、法治基礎上，透過司法外交，攜手保障人權。（編輯：方沛清）1110730