替王世堅洪婉臻站台 陳時中：選舉應比誰較好

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（中央社記者陳昱婷台北1日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天接連替議員王世堅及議員參選人洪婉臻站台，承諾將以正義為基礎推動市政，一步一腳印把事情做好，並呼籲選舉應比誰較好，而不是「比壞」。

陳時中晚間出席「阿中與你相見歡」活動，替王世堅站台。王世堅在邀請陳時中上台後送上一隻不求人當作紀念品，表示推動市政要抓到癢處，不要像市長柯文哲一樣，癢的不抓、不癢的抓到流血。

陳時中說，這個不求人代表王世堅會告訴他哪裡癢，但他要自己抓，不過要知道哪裡癢也很困難，所以需要里長們一起幫忙，讓他看到地方的需要，知道哪裡要改善。

陳時中指出，王世堅人親土親，所以今天有許多在地鄉親出席相挺，且王世堅國學基礎好，每次問政都出口成章，更看出心中有正義、以正義作為問政核心，他以後會向此學習。

陳時中自我介紹，「我是阿中，最死忠（台語）」，承諾會以正義為基礎推動市政，一步一腳印把事情做好，絕不辜負大家期待，相信大同區會開出台北市最高票，力拚選票過半、議員全壘打。

陳時中接著趕往萬華區替洪婉臻站台，陳時中說，他的口號是把事做好、一步一腳印把每件事做好，在衛福部長任內就以這樣的精神，5年來制定了8部法律、修正90部法律。

陳時中指出，未來他若當選市長，一定跟中央密切合作，爭取更多預算把台北市政做好，台北更好台灣就會好，台灣更好台北又會更好，一直這樣好下去，把好的台北帶到世界被看見。

陳時中表示，選舉「比壞」沒意思，台北市是進步的城市，大家要養成比誰較好、「比好」的習慣，因此他特別響應，宣布大兒子認為洪婉臻比較好，所以要投給洪婉臻。

陳時中致詞後，地方商家送上花生糖，代表「好事花生（發生）」，洪婉臻媽媽則送上自己包的肉粽，祝福陳時中當選。（編輯：方沛清）1110801