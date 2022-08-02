人力即國力 監院籲政府精進產學合作人才培育

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（中央社記者陳俊華台北2日電）監察院今天說，歷時近1年完成人才培育及產學接軌通案性研究，建議政府產學接軌策略應對接重點產業，精進產學合作人才培育，正視產業人才需求，並鼓勵女性投入科研、延攬海外人才。

監察院透過新聞稿指出，監委范巽綠、葉大華、林盛豐、鴻義章及賴振昌進行110年度「我國人才培育與產學接軌之現況與問題之研究」通案性案件調查研究，經實地走訪9所大專校院、辦理16場次綜合座談，歷時近1年，監察院教育及文化委員會7月14日通過調查報告。

監察院說，監委提出的結論及建議，將函請行政院轉促所屬參考。包括：政府產學接軌策略，對接重點產業，精進產學合作人才培育計畫，透過行政院跨部會督導合作，維持強勢產業的世界領頭羊地位。

監察院表示，正視重點產業人才需求，國發會需機先投入具未來前瞻的技術開發，並關注其他重要產業人才培育，以避免磁吸效應引發其他產業人才荒；培育在地產業聚落人才，促進大學與在地產業鏈結，積極落實產學接軌。

監察院說，高教發展議題，包括大學彈性學制、跨域或不分系學士學程、校學士制度，都待突破或觀念翻轉，教育部宜考量召開「全國高教國是會議」，針對目前國家人才培育的各大議題，積極凝聚各界共識。

監察院指出，持續鼓勵女性科研人才投入；區塊鏈科技興起，優秀人才是競逐市場關鍵，但跨領域人才培育及產學接軌需求，教育資源及研發能量尚屬缺乏，有賴相關機關及早深入了解，以前瞻作為，掌握新興領域發展的重要契機。海外人才延攬，也是刻不容緩。

監察院表示，青年失業率高於整體失業率，宜參照國際先進國家提升高學歷青年就業技能、職場轉銜的經驗，強化青年就業對策；中小企業產學接軌資源相對貧乏，人才需求較不明朗，待經濟部、教育部及地方政府等媒合大學與產業接軌，增強中小企業永續經營的韌性。

監察院說，技術型高中學生109學年度升學率高達82.4%，就業率僅12.2%，顯示學生延後就業趨勢，恐造成中階技術人才缺口擴大。建議政府優化整體技職環境，提升學生素質、未來職涯發展、薪資水準，待教育部結合相關部會，依產業發展趨勢，長遠規劃及溝通。

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另外，監察院指出，基礎研究經費占全國研發經費比率僅7%，科技部積極關注及因應；教育部及科技部允宜參考國際經驗，將STEM（Science科學、Technology技術、Engineering工程、Math數學）教育允宜向下延伸。

監察院表示，政府積極推動「國防產業」創新計畫，並發展國機國造、國艦國造政策，相關國防科技專業人才需求迫切，亟待國防部研謀相關對策；產學人才對接及國際競才等問題，亟待策進。（編輯：翟思嘉）1110802